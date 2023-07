Final Strike: unterschreibt weltweiten Plattenvertrag bei Reaper Entertainment

Final Strike, die neue Power Metal Band um Ausnahmesänger Christian Eriksson (Ex-Twilight Force, Ex-Northtale), hat einen weltweiten Plattenvertrag mit REAPER ENTERTAINMENT unterzeichnet.



Als sich Christian und Northtale im Jahr 2020 trennten, stand der talentierte Sänger an einem Scheideweg in seinem Leben. Er wollte die Musik an den Nagel hängen und sich auf andere Dinge konzentrieren. Nach einiger Zeit der Selbstreflexion beschloss er, einen letzten Versuch zu unternehmen, seine eigene Band zu gründen und ein Album zu machen, das ihm schon mit siebzehn gefallen hätte: Final Strike war geboren. Patrick Johansson (Schlagzeug) und Jimmy Pitts (Keyboards) hatten bereits mit Christian in Northtale gespielt und erklärten sich ebenfalls bereit, der neuen Band beizutreten. Der schwedische Ausnahmegitarrist Martin Floberg und der ebenfalls aus Schweden stammende Bassist Jan Ekberg zögerten nicht, der Band beizutreten.



Für das kommende erste Studioalbum hat die Band nun einen weltweiten Plattenvertrag unterschrieben.



Christian kommentiert:

„Final Strike ist genau das, wonach es klingt, der finale Schlag. Wir haben all unsere Lebenserfahrungen gesammelt und uns zu einer gemeinsamen Vision zusammengeschlossen. Mit Material für eine lange Zukunft freuen wir uns darauf, unsere Arbeit mit euch zu teilen. Ein letzter Schlag und dieser wird hart sein.“



Flori von Reaper fügt hinzu:

„Ich war schon immer ein großer Fan von Christians Stimme. Sein Gesang und seine Musik haben mich immer sehr an meine Lieblingsalben aus meiner Jugend erinnert – die Keepers-Ära von Helloween. Nur wenige Sänger kommen so nah an die Gesangskünste des jungen Michael Kiske heran. Ich bin sehr froh, dass Christian sich entschlossen hat, eine Band zu gründen. Nachdem ich mir die ersten Songs angehört habe, kann ich nur sagen, dass mein siebzehnjähriges Ich das Album total geliebt hätte. Das tue ich aber auch heute noch mit 18… 🙂 Willkommen in der Reaper-Familie!



Final Strike sind:

Christian Eriksson – Gesang

Patrick Johansson – Schlagzeug

Jimmy Pitts – Keyboard

Martin Floberg – Gitarre

Jan Ekberg – Bass