Final Strike: haben digitale Single „Bodom After Midnight“ veröffentlicht

Mit unbändiger Wucht und kompromissloser Präzision entfesseln Final Strike ihre Version des legendären Bodom After Midnight – einem Song, der wie kaum ein anderer für den Geist und die Energie von Alexi Laiho und Children Of Bodom steht.

Doch anstatt das Original einfach nur zu covern, zündet die Band ein explosives Feuerwerk aus Aggression, Attitüde und technischer Perfektion. Vom ersten schneidenden Riff bis zum letzten Aufschrei liefern Final Strike eine Performance, die zugleich respektvoll und gnadenlos kraftvoll ist – eine moderne, messerscharfe Neuinterpretation, die die rohe Energie des Klassikers in die Gegenwart katapultiert.

Ihre Version ist mehr als nur eine Hommage – sie ist ein Aufschrei. Eine Rückbesinnung auf das, was Metal ausmacht: Leidenschaft, Intensität und Authentizität.

Statement von Final Strike:

„Als wir gefragt wurden, ob wir an diesem Tribute-Projekt zu Ehren von Children Of Bodom teilnehmen wollen, war unsere Antwort sofort klar: Natürlich ja!

Die Wahl des Songs fiel uns ebenfalls nicht schwer – Bodom After Midnight fühlte sich einfach perfekt an, um ihn auf unsere Weise umzusetzen.

Children Of Bodom haben die Metal-Szene geprägt wie kaum eine andere Band und waren in unserer Jugend ständige Begleiter in unseren Lautsprechern.

Dieses Stück zu covern war eine großartige Erfahrung, alles hat sich ganz natürlich ergeben, und wir sind unglaublich stolz auf das Ergebnis.

Es ist uns eine große Ehre, Teil dieses Tributes an unsere nordischen Brüder zu sein – gemeinsam mit so vielen großartigen Bands, die denselben Respekt und dieselbe Bewunderung für das Vermächtnis von Children Of Bodom teilen.“

Der Song ist jetzt auf allen digitalen Plattformen erhältlich und erscheint außerdem auf der exklusiven CD-Sampler-Ausgabe A Tribute To The Reaper, die ab Dezember kostenlos bei allen Bestellungen im offiziellen Children Of Bodom Shop erhältlich ist.

Diese Veröffentlichung markiert ein weiteres kraftvolles Kapitel in der Reihe A Tribute To The Reaper – einer Hommage an das unvergängliche Vermächtnis von Alexi Laiho, die Bands aus verschiedenen Generationen und Genres vereint, um einen der größten Metal-Ikonen aller Zeiten zu ehren.