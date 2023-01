High Vis: neues Video zu „Trauma Bonds“

High Vis sind in der DIY-Szene regelrecht explodiert und haben sich mit ihren intensiven Liveshows und ihren direkten Texten, die Themen wie Klassenpolitik und die Herausforderungen des Alltags behandeln, eine treue Anhängerschaft erspielt. Ihr außergewöhnliches zweites Album Blending, das im Herbstverlauf des letzten Jahres veröffentlicht wurde, landete auf unzähligen Jahresbestenlisten und erhielt weltweit überwältigendes Lob von Stereogum, The Fader, NME, The Guardian, NPR, BBC 6Music, Revolver, Kerrang!, Matt Wilkinson auf Apple Music 1 und vielen anderen.

High Vis’ charakteristischer, aggressiv-kunstvoller Sound ist so hart wie jedes Hardcore-Album, aber klanglich öffnet er sich jenseits von Genre-Parametern oder jeder Szene. Wie der Titel Blending bereits andeutet, geht es darum, all diese neuen Stränge und Elemente mit dem zu verbinden, was die Band im Kern ausmacht, um etwas völlig Neues zu schaffen.

Während das Album aufzeigt, dass sich der Sound von High Vis im Vergleich zu ihrem 2019er Debüt No Sense No Feeling noch weiterentwickelt hat, stellt das Album auch textlich einen Sprung nach vorne dar. Frontmann Graham Sayle spricht offen über Armut und Klassenpolitik und hat sich in seinen Texten schon immer mit den unterdrückten und ausrangierten Gemeinschaften in ganz Großbritannien beschäftigt, die gerne aus dem gesellschaftlichen Sichtfeld gleiten.

Auch dieses Mal hat Sayle nichts von seinem sozialen Bewusstsein verloren, aber er hat sich mit sich selbst und seiner eigenen Gefühlswelt auseinandergesetzt und im Zuge dessen etwas geschaffen, das sich universeller anfühlt, den Menschen die Hand reicht und letztlich auch eine Botschaft der Hoffnung vermittelt.

Nun präsentiert die Band ihr bewegendes neues Video Trauma Bonds, über das Sayle sagt:

„Gefilmt und inszeniert von Jonah West und gedreht im Laufe eines Jahres, ist das Video ein emotionales Porträt von Jamz und Sean. Zwei Menschen, die die Welt verhandeln, während sie im Schatten eines Traumas leben. Das Video ist allen gewidmet, die die Last der Trauer um diejenigen tragen, die zu früh von uns gegangen sind, und denen, die mit ihrer eigenen Existenz zu kämpfen haben. Wenn du durch die Hölle gehst, mach weiter.“

High Vis sind: Graham Sayle (Gesang), Martin Macnamara (Gitarre), Rob Hammeren (Gitarre), Rob Moss (Bass) und Edward ‚Ski‘ Harper (Schlagzeug)

High Vis sind in Kürze auf ausgedehnter UK/EU-Tour, die bereits komplett ausverkauft ist. So auch die folgenden Daten bei uns:

High Vis live 2023:

16.02.23 – Hamburg, Headcrash – Ausverkauft!

17.02.23 – Berlin, Lido – Ausverkauft!