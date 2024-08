Castle: präsentieren zweite Single „Black Spell“ aus ihrem kommenden Album „Evil Remains“

Das aus Bay Area stammende Okkult-Doom-Trio Castle ist stolz darauf, die zweite Single Black Spell aus ihrem kommenden Album Evil Remains zu präsentieren, das am 6. September über Hammerheart Records erscheint.

Seht euch das Video zu Black Spell hier an:

„We’re really excited to share another song from the new album. Black Spell is a straight-up, classic metal-inspired barn burner, a throwback to the music I started off playing in the ‘80s,” sagt Gitarrist/Sänger Mat Davis. „The lyrics deal with the immortal tale of history repeating itself…this time against the backdrop of Egyptology; 5,000 years of doom as told through the eyes of the Great Sphinx. Best listened to loud!“

Nach einer sechsjährigen Pause sind Castle zurück und haben ihre schwarze Magie wieder voll aufgeladen. Sie liefern einen Moloch von Riffs in einer hakenreichen Mischung aus Doom und psychedelisch angehauchtem klassischem Metal. Elizabeth Blackwells geisterhafter, vollblütiger Gesang trägt zur majestätischen Doom-Atmosphäre bei und ist ein elektrischer Hexenhymnus über Tod und Wahnsinn: „Hear my warning, heed my call, indeed.“

Aufgenommen bei Raincity Recorders in Vancouver B.C. von Produzent Jesse Gander (Anciients, 3 Inches of Blood, Brutus), hält Evil Remains klanglich die Balance zwischen warm und kuschelig und der bombastischen Kraft einer alternativen Stadionrockband. Bassistin/Sängerin Elizabeth Blackwell und Gitarrist/Sänger Mat Davis bringen ihre einzigartige weibliche und männliche Gesangsattacke und ihre glühenden, schlangenartigen Riffs zu schwindelerregenden neuen Höhen. Abgerundet durch die donnernde Präzision von Schlagzeuger Mike Cotton, liefert Evil Remains vom ersten bis zum letzten Ton seiner acht stampfenden Tracks einen metallischen Knockout-Punch.

Die Trackliste von Evil Remains findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

FFO: Cirith Ungol, Christian Mistress, Lucifer, Pentagram, Saint Vitus

Evil Remains erscheint am 6. September weltweit als Digipak-CD, in verschiedenen Vinyl-Varianten und auf allen wichtigen Streaming-Plattformen über Hammerheart Records.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren – beginnend in Castles damaliger Heimatstadt Joshua Tree, Kalifornien, nach einer einjährigen Tournee für ihr vorheriges Album Deal Thy Fate – wurde das Songwriting im vergangenen Jahr mit Vorproduktionssessions in den beiden neuen Heimatstädten der Band, San Francisco und Vancouver, abgeschlossen.

Seit sie 2011 mit ihrem Debütalbum In Witch Order von San Francisco aus loslegten, sind Castles unermüdlich auf Tour und haben fast 700 Shows auf drei Kontinenten gespielt.

Das Live-Ritual wird im September in Europa fortgesetzt.

Castles – EU-Tourdaten:

09/09 Bamberg, DE – Live Club

10/09 Karlsruhe, DE – Kohi

11/09 Freiburg, DE – Slow Club

12/09 Marburg, DE – Knubbel

13/09 Weikersheim, DE – club W71

14/09 Leipzig, DE – Black Label

15/09 München, DE – Backstage

17/09 Düsseldorf, DE – Pitcher

18/09 Hamburg, DE – Logo

19/09 Oslo, NO – Vaterland

20/09 Gothenburg, SE – The Abyss

21/09 Malmo, SE – Plan B

22/09 Copenhagen, DK – Rahuset

23/09 Berlin, DE – Reset

24/09 Prague, CZ – Modrá Vopice

25/09 Vienna, AT – Viper Room

26/09 Ljubljana, SI – Channel Zero

28/09 Basel, CH – Hirscheneck

30/09 Aachen, DE – Wild Rover

Termine in Nordamerika werden folgen.

Castle sind:

Liz Blackwell – Bass, Gesang

Mat Davis – Gitarre, Gesang

Mike Cotton – Schlagzeug

Castle online:

https://www.facebook.com/CastleSF/