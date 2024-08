Dream Evil: veröffentlichen ihr mit Spannung erwartetes Album „Metal Gods“

Das schwedische Heavy-Metal-Kraftpaket Dream Evil hat endlich das siebte Studioalbum mit dem Titel Metal Gods veröffentlicht.

Metal Gods wurde wieder von Dream Evil-Gitarrist Fredrik Nordström in seinem legendären Studio Fredman (In Flames, At The Gates, HammerFall, Arch Enemy, Bring Me The Horizon, etc.) aufgenommen und gemischt. Das Album enthält zehn neue Songs aus purem Stahl und wurde von Seth Siro Anton (Paradise Lost, Exodus, Rotting Christ, etc.) gezeichnet.

