Sandberg A/S – Face-ID Webcam 2

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Face-ID Webcam 2

Interface: USB-C, USB2.0

Fixed focus

Fixed focus Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels)

Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels) Optical resolution: 2 megapixels

Optical resolution: 2 megapixels 30 frames per second (1920X1080, 1280X720, 640X480)

30 frames per second (1920X1080, 1280X720, 640X480) 80° viewing angle (H)

80° viewing angle (H) Auto light correction

Auto light correction Microphone: Automatic gain control, automatic noise reduction control, automatic echo noise reduction control

Microphone: Automatic gain control, automatic noise reduction control, automatic echo noise reduction control LED indicators

LED indicators Physical privacy switch on/off.

Gewicht: 103 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/face-id-webcam-2-1080p#!tab=package

Preis: 85,99 €

Dass Sandberg A/S nicht nur Powerbanks herstellt, dürfte mittlerweile auch bei uns in Deutschland angekommen sein. Ein großes Augenmerk der Dänen liegt auf Computerzubehör und so steht hier für uns heute zur Besprechung die Face-ID Webcam 2 auf dem Schreibtisch.

Optisch unterscheidet sie sich von USB Webcam Pro Elite 4K UHD (HIER! geht es zum Artikel) deutlich, ist aber baulich ähnlich robust. Ohne lange drumherum zu reden, kommen wir direkt zur Face-ID Webcam 2. Diese bietet dank ihrer Full-HD-Auflösung von 1080P gestochen scharfe und klare Bilder. Die Montage ist wie schon bei den anderen Sandberg Webcams kinderleicht und geht im Handumdrehen. Das ist besonders praktisch bei einer Nutzung am Laptop oder Notebook, bei denen man beim Transportieren die Cam des Öfteren abbauen muss. Befestigen kann man sie an jedem Bildschirm oder ähnlichen Oberflächen. Zusätzlich verfügt die Kamera über ein Stereo-Mikrofon und unterstützt die Gesichtserkennung, die mit Windows Hello kompatibel ist. Mir persönlich gefällt die Funktion der Gesichtserkennung sehr gut, da sie immer wichtiger wird.

Kommen wir zum Test der Face-ID Webcam 2 ohne Autofokus, dafür aber mit super Bildqualität, auch bei schnellerer Bewegung definitiv konkurrenzfähig. Der eine oder andere wird das Fokussieren vielleicht vermissen, mich persönlich stören schlechte Fokuseigenschaften von Cams, die permanent nachregeln und damit der Person gegenüber mit wackelnden Bildern auf die Nerven gehen. Ein solides Bild ohne Flackern bringt Sandberg A/S mit diesem Produkt auf den Markt. Eine automatische Lichtkorrektur hingegen ist ein praktisches Feature. Das 1,5 Meter lange Kabel macht das Anschließen flexibel, die LED-Indikatoren zeigen den Betrieb gut ersichtlich an. Ein Mikrofon besitzt die Face-ID Webcam 2 ebenfalls, welches für ein Eingebautes ebenso solide wie die gesamte moderne Aufmachung ist. Ich weiß, ihr hört es in jedem Artikel der Firma Sandberg A/S, aber auch hier gibt es die fünf Jahre Garantie.