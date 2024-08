Dark Funeral: veröffentlichen neu aufgenommene Single „In The Sign Of The Horns“

Feiert den 30. Jahrestag von roher Kraft und Dunkelheit mit dem überarbeiteten, selbstbetitelten Debütalbum von Dark Funeral. Eine exklusive Sammleredition für echte Black- und Extreme-Metal-Liebhaber. In The Sign of the Horns (Re-Recording 2024) ist die nächste Single aus der Jubiläumsedition.

Mit neuen, neu aufgenommenen Versionen ihrer düsteren Hymnen! Produziert und gemischt von David Castillo in den Ghostward Studios (Dark Tranquillity, Opeth, Whitechapel, etc.) und gemastert von Thomas „Plec“ Johansson (Mayhem, Soilwork, etc.). Hier findet ihr seltenes Material aus den unheilvollen Anfängen der Band im Jahr 1994 – eine ultimative Neuauflage und ein Muss für eingefleischte Jünger der Dunkelheit!

Dark Funeral Line-Up (2024):

Lord Ahriman – Gitarre

Heljarmadr – Gesang

Chaq Mol – Gitarre

Jalomaah – Schlagzeug

Adra-Melek – Bass

