Belphegor: haben „Pestapokalypse VI“ neu aufgelegt

Mystic Production startet unter exklusiver Lizenz von Nuclear Blast die „Classic Blast“-Reihe mit einer Neuauflage von Belphegors Pestapokalypse VI – einem Meilenstein in der extremen Black/Death Metal Historie.

Erhältliche Formate:

1CD Mediabook (20-seitiges Booklet)

1LP Sunburst-Vinyl (Gatefold, 180 g)

1LP Splatter-Vinyl (Gatefold, 180 g)

Pestapokalypse VI, das erstmals 2006 erschien, etablierte sich schnell als eines der kompromisslosesten und blasphemischsten Alben seiner Zeit. Angetrieben von unerbittlichen Blastbeats, messerscharfen Riffs und provokativen, antireligiösen Themen fängt das Album Belphegor in ihrer wildesten und fokussiertesten Form ein.

Die Produktion schafft eine präzise Balance zwischen roher Aggression und klanglicher Klarheit, wodurch die technische Brillanz und Intensität der Band zur Geltung kommen, während gleichzeitig eine erstickende, bedrückende Atmosphäre erhalten bleibt.

Als unverzichtbarer Bestandteil des Bandkatalogs gilt Pestapokalypse VI nach wie vor als Maßstab für Fans des extremen Black/Death Metal.

Mystic Production rückt das Album erneut ins Rampenlicht und bekräftigt seinen Status als genreprägendes Werk innerhalb der „Classic Blast“-Reihe.