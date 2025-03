Moran Magal: “Turbulence” neue Single und gefeiertes Video

Seit ihrem viel beachteten Debüt Shades Of Metal – das dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert – hat sich die Pianistin, Komponistin und Sängerin (u.a. Teilnehmerin bei The Voice of Israel) Moran Magal zu einer festen Größe in der Gothicszene etabliert.

In diesem Umfeld entstehen seitdem immer wieder neue und spannende Kollaborationen, die das Beste aus ihren anspruchsvollen Songs herausholen: Seien es Johanna Krins (Bannkreis), Stimmgewalt oder der verstorbene Warrel Dane (Nevermore, Sanctuary) als Duettpartner oder wie bei Turbulence die Mittelalterrocker der The KingsPipers – den Folk Rockern rund um Corvus Corax-Mitbegründer Wim Dobbrisch. Die Freunde der Dunkelheit lieben es, mit der vielseitigen Künstlerin Moran Magal zusammenzuarbeiten: Turbulence ist nach Witches Find Their Way – das auf YouTube längst die 100.000er-Marke geknackt hat – bereits die zweite Zusammenarbeit mit den harten Folklorehelden von den KingsPipers.

Diese, wie immer von Moran Magal selbst geschriebene Hymne, ist auch gleichzeitig die neueste Single ihres bald erscheinenden Albums.

Herausgekommen ist ein Song, wie Moran Magal selbst: Voller kleiner Rätsel, großer Versprechen und alles in allem… einfach episch – so wie das dazugehörige Musikvideo.

Aber nicht nur hierzulande hat Moran Magal Fans: Die Konzertreihe mit ihr La Nuit du Metal in Valence (Frankreich) am 29.03. ist bereits restlos ausverkauft.