Coldrain: unterschreiben bei Century Media und veröffentlichen neue Single “Incomplete”

Frisch bei Century Media Records unter Vertrag, veröffentlicht die japanische Band Coldrain ihr neuestes Werk mit dem Namen Incomplete – ein Song, der die Essenz des Gefühls der Verlorenheit in einer chaotischen Welt einfängt. Mit dieser kraftvollen und hoffnungsvollen Hymne schafft das Quintett aus Japan die perfekte Balance zwischen Härte und großen Rockklängen, die Fans und neue Hörer gleichermaßen begeistern wird. Incomplete ist die erste Veröffentlichung von Coldrain seit ihrem Signing bei Century Media Records.

Die Band sagt über die Single:

“When we draw closer to perfection, we lose something deeply human.

Perhaps it is our incompleteness and the longing to be perfect that makes us truly human.

We must never forget what it means to be human.

We must never forget that we are not alone.

We must never forget to care for one another. This is an anthem for the imperfect, the incomplete, the beautifully human.”.

Über Coldrain

Coldrain wurden 2007 in Nagoya, Japan, gegründet und haben bereits sieben Studioalben veröffentlicht. Sie sind in der Szene kein Neuling. Das Quintett veröffentlicht zwar Musik auf Englisch, ist aber dafür bekannt, melodischen Gesang mit kraftvollen Instrumentalstücken und Scream zu verbinden und so die perfekte Balance zwischen den Genres zu finden. Durch Tourneen mit internationalen Größen wie Bullet For My Valentine und Papa Roach haben sich Coldrain im Laufe der Jahre ein internationales Publikum aufgebaut.

Coldrain sind

Masato – Vocals

Y.K.C – Guitar

Sugi – Guitar

RxYxO – Bass Guitar

Katsuma – Drums