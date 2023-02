The Wonders Still Awaiting Tour 2023 mit Xandria und Moran Magal am 03.02.2023 im Hellraiser, Leipzig

Eventname: The Wonders Still Awaiting Tour 2023

Headliner: Xandria

Vorbands: Moran Magal

Ort: Hellraiser, Leipzig

Datum: 03.02.2023

Kosten: VV 27,50 €, AK 30,00 €

Genre: Atmospheric Gothic, Symphonic Metal

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Napalm Events

Link: http://www.napalm-events.com/

Setliste Moran Magal:

Always Something Win Me Over Under Your Bed Don’t Fall Asleep White Take Me Down Short Time Happiness Go Dark Black Swan

Setliste Xandria:

You Will Never Be Our God Reborn We Are Murderers Forevermore Ghosts Nightfall Two Worlds Your Stories I’ll Remember Death To The Holy My Curse Is My Redemption The Wonders Still Awaiting Ravenheart Valentine

Der Abend im Hellraiser verspricht kuschelig zu werden. Da der große Saal wohl für diesen Anlass zu groß wäre, wird die kleine Bühne genutzt. Nun hatten Xandria ihre Record-Release-Party auch nicht so sehr lange voraus angekündigt. Außerdem war auch schon beim letzten Konzert der Band, dass sie zusammen mit Visions Of Atlantis am selben Ort im letzten Herbst rockten, die Halle zwar ganz gut gefüllt, aber noch ein klein wenig Luft nach oben. Die kleine Bühne mit ihrer clubartigen Atmosphäre lässt jedoch sofort etwas Intimes aufkommen. Man ist eben den Bands auf der Bühne noch etwas näher, ohne große Absperrung, Kameragraben etc. Dieses Unmittelbare, Direkte ist auch perfekt für die kleine Record-Release-Tour von Xandria. So kann man die Veröffentlichung des aktuellen Albums noch enger zusammen mit den Fans feiern. Der kleine Saal ist dann auch wirklich stark gefüllt. Fans gibt es also genug.

Für ihre kurze Tour haben sich Xandria Unterstützung gesucht. Im Hellraiser Leipzig sind das Moran Magal aus Israel, bestehend aus Sängerin und gleichnamiger Band. Laut ihrem Pressetext ist sie so etwas wie eine Symphonic Rock Liedermacherin. Genremäßig lässt sich die Musik, die sie zusammen mit ihrer Band auf der Bühne aufführt, als pianolastiger Gothic Rock beschreiben. Sehr eingängig und dank Piano auch gleichzeitig gefühlvoll. Die Playlist des heutigen Abends besteht vor allem aus Songs ihres immer noch aktuellen Albums Under Your Bed von 2019. Daneben im Mittelteil der Show auch einige bisher noch nicht releaste Songs, die sich sicher auf ihrem kommenden Album finden. Eine sehr interessante Wahl Xandrias (oder ihrer Plattenfirma Napalm Records?), um ein wenig neue Musik abseits der in Deutschland bekannten Bands des Genres zu präsentieren. Gerne mehr davon!

Jetzt aber kommt nach einer kurzen Pause schon der Hauptact des Abends. Xandria treten, wie schon im letzten Bericht auf Time For Metal geschrieben, gänzlich runderneuert auf, fast alle Positionen sind neu besetzt. Am prominentesten die neue Sängerin, Ambre Vourvahis. Natürlich ist es für die Band aufregend, wieder regelmäßig vor Publikum zu spielen. Wir erinnern uns: Im September 2017, also vor über fünf Jahren, gab die damalige Sängerin Dianne van Giersbergen die Trennung von der Band bekannt, was damals über Social Media recht große Kreise zog und auch einige andere Personen wie zum Beispiel frühere Sängerinnen der Band zu eigenen Statements veranlasste. Nach einer Tour mit Gastsängerin Aeva Maurelle wurde es dann für viele Jahre still um die Band. Erst im Mai letzten Jahres meldeten sich Xandria nach viereinhalb Jahren Funkstille wieder zurück. Neue Sängerin, neuer Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger. Nur Mastermind Marco Heubaum blieb dabei, schließlich ist Xandria letztendlich sein Herzensprojekt. Die Neubesetzung wurde schon im letzten Artikel zur Herbst-Tour vorgestellt, hier noch einmal in Kürze: An der Gitarre Rob Klawonn, auch mit Ally Storch (Subway To Sally) in ihrer Band Ally The Fiddle unterwegs. Am Bass nun Tim Schwarz und an den Drums Dimitrio ‚Tacki‘ Gatsios, der außerdem seit 2018 bei der NDH-Band Stahlmann trommelt.

Die Ära des opernhaften Gesangs, wie er in den beiden Alben mit Dianne van Giersbergen (Sacrificium, 2014 und Theatre Of Dimensions 2017) mit hohem Bombastaufwand in Songwriting und Produktion verwirklicht wurde, ist nun erst einmal zu Ende. Wie schon mit ihrer Vorgängerin Manuela Kraller – und noch mehr mit der davor am Mikro stehenden Lisa Schaphaus – wird sich nun wieder auf unspektakuläreren Gesang konzentriert. Wobei unspektakulär dafür durchaus das falsche Wort ist. So können Xandria auch mit Ambre am Mikro absolut punkten. Starke Stimme, voluminös von tiefen bis in die hohen Töne und mit einem ganz eigenen Timbre. Mit dieser neuen Besetzung wird am heutigen Abend auch das neue Album The Wonders Still Awaiting vorgestellt. Die Setlist wird zu über die Hälfte mit Songs daraus gefüllt. Gestartet wird mit You Will Never Be Our God und Reborn, beide schon als Video auf YouTube im Laufe des letzten Jahres veröffentlicht. Auch Ghosts wurde als Überraschungssong schon auf der Herbsttour präsentiert. Heute gibt es aber natürlich noch mehr vom neuen Album. Darunter Two Worlds und Your Stories I’ll Remember. Ersterer, ein Song mit der Mahnung, die Welt zu bewahren, anstatt sie zu zerstören, wurde am 31. Januar als eine Art Sneak Peak zum Album auf YouTube veröffentlicht und hat nach drei Wochen schon über 200.000 Aufrufe. Insgesamt ist das Album, das mittlerweile in den Charts-Daten geführt wird, mit Rang neun in der Release-Woche das bisher höchstplatzierte der Band. Ein guter Erfolg, der zeigt, dass Xandria auch trotz der langen Pause auf ihre Fans zählen können und ihren Nerv treffen.

Natürlich dürfen auch die Klassiker nicht fehlen. Ambre beherrscht zweifellos auch diese und bietet den Fans tolle Interpretationen von Songs aus der van-Giersbergen-Ära wie We Are Murderers (We All) und Death To The Holy (Theater Of Dimensions, 2017) sowie Nightfall (Sacrificium, 2014). Die Songs des aktuellen Albums reihen sich da recht nahtlos ein, denn im Songwriting und der allgemeinen Machart der Stücke bleiben sich Xandria treu. Es werden keine großen Experimente durch Genrewechsel oder Cross-Genre-Songs versucht, sondern Xandria liefern weiterhin verlässlich das, was die Fans erwarten und werden davon auch vom Publikum gefeiert, das ersichtlich zufrieden ist und einen guten Abend im Hellraiser hat. Mit My Curse Is My Redemption und The Wonders Still Awaiting folgen weitere Songs des neuen Albums, bis dann mit den beiden Alltime-Klassikern Ravenheart und Valentine die letzten Songs des Abends angestimmt werden. Das Publikum ist begeistert und versammelt sich noch am umfangreichen Merch-Stand in der Hoffnung auf ein paar persönliche Fotos mit der Band oder Unterschriften auf neu erworbenen CDs oder T-Shirts.