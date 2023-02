Trench Dogs – Stockholmiana

Artist: Trench Dogs

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Stockholmiana

Spiellänge: 40:56 Minuten

Genre: Glam Rock

Release: 03.03.2023

Label: Wild Kingdom

Link: www.trenchdogsofficial.bigcartel.com

Bandmitglieder:

Gesang – Andy Hekkandi

Gitarre – Mattias Johansson

Gitarre – Howard “Spides” Chapman

Bass – Daniel Ekholm

Schlagzeug – Martin “Martini” Andersson

Tracklist:

A Little Overdressed Skulldug And Headsick Bridges Wine Stained Eyes Pumpkin Soup Georgian Red Colourful I’ll Be Silver (You’ll Be Gold) Flatliners Maroon Shapeshifter

Das zweite Album Stockholmiana der Trench Dogs aus (wie sollte es anders sein) Stockholm erscheint am 03.03.2023. Im Vorfeld versuchte ich ein paar Infos über die Band herauszufinden, doch diese sind im www leider nur sehr dürftig gesät. Das erste Album erschien 2018 und ausgebremst durch die Pandemie und die damit verbundenen Tourausfälle, beschloss die Combo um Sänger Andy Hekkandi die Zeit zu nutzen und die komplette Energie in ein weiteres Album zu legen.

Und das ist auch das Erste, was mir einfällt, als A Little Overdressed anläuft, denn die gute Laune strömt direkt aus den Boxen. Die etwas quäkende Stimme muss ich erst mal einsortieren, aber je länger sich der Song im Gehör breitmacht, desto besser passt sie einfach. Glam Rock ist für mich eine gute Portion Rock ’n‘ Roll mit ganz viel Spaß und sich selbst nicht so furchtbar ernst nehmen, dazu verrückte Outfits und ordentlich einen auf Show machen. Schaut man sich das Video dazu an, wird genau dies bestätigt. Sehr schräge bunte Vögel, die da performen, also pauschal schon mal interessant. Im zweiten Track Skulldug And Headsick wird es zwar etwas ruhiger, aber nicht weniger rhythmisch: Die Füße wippen fröhlich vor sich hin.

Bridges ist mir gegen die zwei starken ersten Stücke dann fast etwas langweilig. Sehr dramatisch-langes Gitarrensolo ist sowieso nicht meins und auch der Rest ist zwar abwechslungsreich, aber kommt irgendwie nicht richtig aus den Hufen. Dazu dies grausige, so gerne in sämtlichen Genres verwendete Wuhuhu-Geheule, ich kann’s einfach nicht … Song vier ist dann wieder ein rockiges Stück, bei dem mir erneut positiv auffällt, wie gut hier alles aufeinander abgestimmt wurde, ob Backvocals, der sehr präsente Sänger oder die vielen verwendeten Instrumente, alles ist sehr stimmig und treibt den Song voran. Pumpkin Soup beginnt als balladiges Stück, erzählt eine Geschichte, wird fast ein bisschen Countryesk (gibt es das Wort? Falls nicht, dann jetzt) und endet kraftvoll rockig und mit ner Prise Irrsinn. Irgendwie ein verrückter Song, der so ausgefallen ist, dass er schon Spaß macht. Georgian Red kommt dann wieder an die ersten Stücke ran, ist schwungvoll und macht gute Laune gepaart mit schönem rockigen Sound.

Colourful erinnert mich an die Pop-/Rock-Songs der 80er: Sehr präsenter Gesang und irgendwie denke ich dauernd an Cindy Lauper – vielleicht, weil die auch so durchgeknallt und anders war. I’ll Be Silver (You’ll Be Gold) läuft mit durch und bringt nichts Neues. Und dann kommt Flatliners und lässt mich aufhorchen. Entweder kann die Quäkstimme von Andy Hekkandi viel mehr, als er bisher gezeigt hat oder hier ist ein Gastsänger oder einer der Kollegen am Werk. Ich bekomme es nicht heraus, aber der Song ist sehr rockig, macht Spaß und ist irgendwie bodenständig zwischen den ganzen verrückten Tracks. Gefällt mir an dieser Stelle super, auch wenn der lalalalala-Teil hätte wegbleiben dürfen. Maroon geht ebenfalls weg vom Glamrock, ist klarer und sehr dramatisch im Mittelteil. Hier wird jetzt quasi das Gegenstück zum Gute-Laune-Rock geboten, nachdenklich und deutlich gewaltiger, schwerer. Und direkt danach endet das Album mit Shapeshifter und ich glaube, als Gestaltwandler könnte man das ganze Werk bezeichnen. Dieser Song geht in Richtung Rockabilly/Rock ’n‘ Roll und macht wieder richtig gute Laune.