Powerwolf: veröffentlichen neue Single und Offizielles Musikvideo „No Prayer At Midnight“

Es führt kein Weg an der momentan erfolgreichsten deutschen Band im Heavy Metal vorbei. Nachdem die ersten Konzerte der Bandgeschichte vor ausverkauften Hallen in Nordamerika ein voller Erfolg waren, melden sich Powerwolf eindrucksvoll mit dem neuen Studiotrack No Prayer At Midnight zurück. Die neue Single ist einer von sechs brandneuen Studiotracks auf dem an Karfreitag erscheinenden Special Album Interludium.

Das hochwertige und cineastische offizielle Musikvideo beeindruckt einmal mehr durch großartige Bildsprache und liefert die perfekte Untermalung für No Prayer At Midnight. In düster-sakraler Atmosphäre wacht Hohepriester Attila Dorn über seine Schäfchen, bevor um Mitternacht die Sünde erwacht.

Schau dir das Musik Video zu No Prayer At Midnight hier an:

Powerwolf sind zweifelsohne eine der erfolgreichsten und am meisten gefeierten Heavy Metal-Bands der Gegenwart. Zahlreiche #1 Platzierungen in den Albumcharts, bereits 9 Gold- bzw. Platin-Auszeichnungen, ausverkaufte ArenaShows, sowie Headliner-Slots auf den größten europäischen Festivals stehen stellvertretend für eine noch viel umfangreichere Erfolgspalette dieser Ausnahmeband. In weniger als 20 Jahren Bandgeschichte haben sich Powerwolf mit konstant überragender Qualität an der Spitze des Heavy Metal-Universums etabliert.

Ostern 2023 – pünktlich zum höchsten christlichen Feiertag – erscheint das Special Album Interludium am 7. April 2023. Diese Veröffentlichung enthält sechs brandneue Studiotracks, darunter die Single Sainted By The Storm, welche auf der berauschenden Wolfsnächte Headliner Tour 2022 von den Besuchern frenetisch bejubelt wurde. Mit dem Song My Will Be Done liefern die Wölfe zudem einen der intensivsten Tracks der Bandgeschichte. Ergänzt wird diese auditive Erfahrung von Perlen & Raritäten der Bandgeschichte, wie Midnight Madonna oder Living On A Nightmare.

Tracklist Interludium:

1. Wolves Of War

2. Sainted By The Storm

3. No Prayer At Midnight

4. My Will Be Done

5. Altars On Fire

6. Wolfborn

7. Stronger Than The Sacrament

8. Living On A Nightmare

9. Midnight Madonna

10. Bête Du Gévaudan

Interludium wird in zahlreichen Formaten verfügbar sein:

● 3 LP Vinyl Transparent / Black in Cardboard Box (1-LP Gatefold + 2 x Bonusalbum in Slipcase) mit Slipmat – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit (exklusiv im Napalm Records Shop)

● 3 LP Vinyl Marbled Green / White / Black in Cardboard Box (1-LP Gatefold + 2 x Bonusalbum in Slipcase) mit Slipmat – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit (exklusiv im Powerwolf Shop)

● 3 LP Vinyl Marbled Black / Red in Cardboard Box (1-LP Gatefold + 2 x Bonusalbum in Slipcase) mit Slipmat – streng limitiert auf 400 Einheiten weltweit (exklusiv bei EMP)

● 3 CD Earbook mit 96 Seiten Booklet – streng limitiert auf 1500 Einheiten weltweit

● 2 CD Mediabook mit 48 Seiten Booklet, inkl. Communio Lupatum II im Bundle mit einem Ticket für die Ostermesse im Palladium Köln am 06.04.

● 2 CD Mediabook mit 48 Seiten Booklet, inkl. Communio Lupatum II mit Aluminiumkelch (Kapazität: 0,6l, Höhe: 20cm, Gewicht: 750g) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit (exklusiv im Napalm Records Shop)

● 2 CD Mediabook mit 48 Seiten Booklet, inkl. Communio Lupatum II

● 1 CD Jewel Case

● 1 LP Gatefold mit Poster

● 2 Music Kassette – streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit

● Digitales Deluxe Album

● Digitales Album

Einen Tag vor der Veröffentlichung von Interludium feiern Powerwolf mit ihren Anhängern Ostermesse im Palladium in Köln. Die Interludium-Release-Show wird ein einmaliges Erlebnis für jeden Powerwolf-Fan!

Nordamerika Shows 2023:

20.03.23 US – Dallas, TX / The Factory In The Deep Ellum

22.03.23 US – Denver, CO / The Odgen Theatre

24.03.23 US – San Francisco, CA / Regency Ballroom

25.03.23 US – Los Angeles, CA / The Wiltern

Exklusive Interludium Release Show:

06.04.23 DE – Köln / Palladium

Festival Shows 2023:

02.-04.06.23 CZ – Pilzen / Metalfest

04.06.23 HU – Budapest / Barba Negra Open Air

06.06.23 RO – Bukarest / Romexpo

07.-10.06.23 AT – Nickelsdorf / Nova Rock Festival

17.06.23 FR – Clisson / Hellfest

22.-24.06.23 NO – Oslo / Tons Of Rock

28.06.-01.07.23 ES – Galicia / Resurrection Fest

15.07.23 DE – Saarbrücken / SB Open Air

11.-13.08.23 BE – Kortrijk / Alcatraz

16.-18.08.23 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

17.-19.08.23 DE – Sulingen / Reload Festival

26.08.23 DE – Gießen / Gießener Kultursommer

Über Powerwolf:

Die Geschichte von Powerwolf, die 2004 ihren Anfang nimmt, mag wie ein Märchen anmuten, ist aber das Resultat der am härtesten arbeitenden und unterhaltsamsten Band der Heavy-MetalWelt. Powerwolf haben nicht nur zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen erhalten, auch viele ihrer Alben schossen an die Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts. Mit ihrem 2015er-Album Blessed & Possessed konnten Powerwolf erstmals Goldstatus (in Tschechien) erreichen, während der direkte Vorgänger, Preachers Of The Night (2013) auf #1, sowie die mitreißende DVD The Metal Mass (2016) auf #1 der deutschen DVD-Charts einstiegen. Powerwolfs heilige Messe im Namen des Heavy Metal ist unaufhaltsam – ihr Meisterwerk, The Sacrament Of Sin (2018) sowie das bahnbrechende Streaming Event The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event belegten ebenfalls Platz #1 der deutschen Charts – letzteres als audio-visuelle Veröffentlichung, welche über ein halbes Jahr in den Musikvideo-Charts verweilte. Das aktuelle Studioalbum Call Of The Wild stieg auf Platz 2 in die Charts ein und verblieb dort für 16 (!) Wochen, während Dancing With The Dead – die Hitsingle des Albums – Gold- und Platinstatus erlangte. Das Best Of Album Best Of The Blessed stieg ebenfalls auf #2 der Albumcharts ein. Powerwolf haben mit ihren phänomenalen Bühnenauftritten auf den fast komplett ausverkauften Wolfsnächte-Headlinertouren (2019 & 2022) sowie zahlreichen Sommerfestivals, bei denen die Massen von den Wölfen und ihrer einzigartigen, (un)heiligen Metal-Masse begeistert und völlig in ihren Bann gezogen wurden, große Erfolge erzielt. Darüber hinaus belegt die Band Premiumpositionen auf den größten Festivals (Wacken, Hellfest, Graspop, Masters Of Rock u. V. M.). Wenn Powerwolf die neuen Songs vom Special-Album Interludium bei der Ostermesse in Köln zelebrieren, wird die ganze Welt wieder ganz im Zeichen des Wolfsrudels stehen!

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Gesang

Falk Maria Schlegel – Orgel

Charles Greywolf – Gitarre

Matthew Greywolf – Gitarre

Roel van Helden – Schlagzeug

Powerwolf online:

Homepage

Facebook

Instagram