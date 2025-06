Vicious Rain: haben ihre neue Single „Ikigai“ veröffentlicht

Nach dem Erfolg ihres Debütalbums There Is Beauty In Letting Go schlagen Vicious Rain ein neues Kapitel auf: Mit Ikigai veröffentlicht die Band ihren ersten neuen Track seit dem Debüt und setzt ein kraftvolles Zeichen.

Ikigai – der Grund, warum das Leben lebenswert ist – thematisiert die Suche nach Sinn, innerer Motivation und den Mut, den eigenen Weg trotz Zweifeln und Hindernissen zu gehen. Vicious Rain vereinen rohe Emotionen, schwebende Melodien und drückende Schwere zu einem Sound, der sich noch direkter und entschlossener anfühlt als je zuvor.

Die Single markiert nicht nur den Beginn einer neuen Ära für die Band, sondern hebt auch das musikalische und persönliche Wachstum von Vicious Rain hervor. Mit Ikigai zeigen sie, dass sie bereit sind, Grenzen zu überschreiten und furchtlos ihre Vision zu verfolgen. Seht euch das Video zur neuen Single hier an:

Erlebt die Band live an folgenden Terminen:

06.06.25 CH – Metalmayhem Festival Aarau Kiff w/ Sylosis, Abbie Falls and Half Me

23.08.25 CZ – Rock For Your Shock Festival Headliner

20.09.25 CH – Garage 8 Olten

22.11.25 DE – Corefest Stuttgart w/ Future Palace, Dead By April, Aviana (and many more)

Vicious Rain online:

https://www.facebook.com/viciousrainband

https://www.instagram.com/viciousrainband/