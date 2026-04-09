Jayler: veröffentlichen neue Single „Need Your Love“

Jayler – die elektrisierende britische Rockband, die den Geist des goldenen Rock-Zeitalters mit einer mutigen, rohen modernen Note verbindet – veröffentlicht am 29. Mai ihr Debütalbum Voices Unheard über Silver Lining Music. Nun erschien die neue Single Need Your Love.

“Need Your Love is about those nights where you clock someone across the room and just go for it. There’s a kind of instinct that kicks in, something unspoken and a bit primal, where you’re drawn to each other without really knowing why. It’s not thought out, it just happens and is real. We’ve all been there in some way, just following the moment, the music and the energy and seeing where it takes us” – Jayler

Hört hier die neue Single und das Musikvideo zu Need Your Love. Das Musikvideo wurde von Max Allcock gedreht.

Jayler liefern selbstbewusste Riffs, gefühlvollen Gesang mit einer unaufhaltsamen Live-Energie und gelten bereits jetzt als wahre Naturgewalt auf der Bühne. In ihrem Sound steckt die DNA und eine deutliche Verneigung vor klassischen britischen Bands wie Led Zeppelin und Queen, doch ihre Identität ist fest in der Gegenwart verankert – laut, emotional und darauf ausgelegt, sofort eine Verbindung zum Publikum herzustellen.

Das mit Spannung erwartete neue Album Voices Unheard erscheint am 29. Mai 2026 über Silver Lining Music. Zur Feier der Veröffentlichung werden Jayler eine Reihe exklusiver In-Store-Signierstunden im ganzen Land veranstalten. Fans haben dabei die Möglichkeit, die Band hautnah zu erleben, ihre Alben signieren zu lassen und gemeinsame Fotos zu machen.

Seht hier die kürzlich veröffentlichte Single Down Below – Das Musikvideo wurde von George Perks & Moritz Schlinkheider gedreht.

Jayler haben sich ihren Ruf vor allem auf der Bühne erarbeitet, so auch kürzlich in Brasilien bei Shows mit Guns N’ Roses und Lynyrd Skynyrd. Mit einem Tourplan, der Kontinente und ikonische Arenen umfasst, werden Jayler 2026 diese rohe Intensität vor ihr bislang größtes Publikum tragen – darunter auch die kürzlich angekündigte Tour mit Deep Purple. Tickets unter: jayler.co.uk

2026 GSA Dates:

als Special Guest auf der Deep Purple Tour

5. Oct – Wiener Stadthalle, Vienna (AT)

16. Oct – Hallenstadion, Zürich (CH)

31. Oct – Qi Arena, Leipzig (DE)

1. Nov – Sporthalle, Hamburg (DE)

3. Nov – Westfalenhalle, Dortmund (DE)

4. Nov – Uber Arena, Berlin (DE)

6. Nov – Festhalle, Frankfurt (DE)

7. Nov – Arena, Nuremberg (DE)

Weitere weltweite Konzerte werden in Kürze bekannt gegeben.

In einer Zeit, in der im Jahr 2026 so vieles künstlich und konstruiert wirkt, stechen Jayler mit etwas Echtem hervor.

Voices Unheard wird als CD, als 12″-Vinyl-Album sowie in digitalen Formaten erhältlich sein. Vorbestellungen sind hier möglich.

Voices Unheard Tracklist:

1. Intro

2. Down Below

3. Riverboat Queen

4. Need Your Love

5. The Getaway

6. Bittersweet

7. Hate To See It End

8. Over The Mountain

9. Alectrona

10. Lovemaker

11. The Rinsk

Produziert von George Perks.

Jayler:

James Bartholomew – Vocals / Guitar

Tyler Arrowsmith – Guitar

Ricky Hodgkiss – Bass / Keys

Ed Evans – Drums