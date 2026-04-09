MP: unterschreiben bei Massacre Records und kündigen neues Studioalbum zum Herbst 2026 an

Die deutsche Heavy-Metal-Band MP hat einen neuen Plattenvertrag bei Massacre Records unterzeichnet und schlägt damit ein neues Kapitel in ihrer langjährigen Karriere auf.

Die aus Südwestdeutschland stammende Kultband MP erwarb sich in den glorreichen 80er-Jahren einen guten Ruf, nicht zuletzt durch ausgiebige Tourneen und eine Reihe hochkarätiger Auftritte, darunter Shows an der Seite von Acts wie Samson und Girlschool sowie Fernsehauftritte in Sendungen wie Hard ’n’ Heavy. Ihr Debütalbum Bursting Out (1986) hat seitdem Kultstatus in der traditionellen Metal-Szene erlangt.

Nach einer Diskografie, die vier Studioalben und eine Live-Veröffentlichung umfasst, kehren MP nun im Herbst 2026 mit brandneuem Material zurück – ihrem ersten Studioalbum seit über zwei Jahrzehnten.

Verwurzelt im traditionellen Heavy Metal, verspricht die kommende Veröffentlichung zehn kompromisslose Tracks, die von Authentizität und roher Energie geprägt sind; getreu dem ursprünglichen Sound der Band, der dabei in einen gegenwärtigen Kontext übertragen wird.

Die Band kommentiert: „Wir sind sehr stolz darauf, mit Massacre Records zusammenzuarbeiten und nach all den Jahren endlich neue Musik zum Leben zu erwecken. Dieses Album repräsentiert alles, wofür MP stehen – ehrlichen, kraftvollen Metal ohne Kompromisse.“

Mit Gründungsmitglied Thomas Zeller an der Spitze bekräftigen MP ihr Bekenntnis zu traditionellen Metal-Werten und liefern einen Sound, der Trends ablehnt und sich voll und ganz auf ihre ursprünglichen Werte konzentriert.

Weitere Details zum kommenden Album werden in Kürze bekannt gegeben.

MP-Besetzung:

Thomas Zeller – Gesang

Jürgen Föry – Gitarren

Rainer Jauch – Bass

Klaus Sperling – Schlagzeug