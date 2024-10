Jinjer: kündigen fünftes Studioalbum „Duél“ für den 07.02.2025 an

Jinjer sind ein Phänomen! Das ukrainische Quartett ist zweifelsohne eine der aufregendsten Bands im Modern Metal und hat sich durch harte, unerbittliche Arbeit, herausragendes Talent und unermüdliches Touren an die Spitze des Genres katapultiert. Das fünfte Studioalbum, Duél, erscheint am 7. Februar 2025 über Napalm Records und geht den musikalischen Weg der Band konsequent weiter. Genreregeln werden neu definiert, Grenzen gesprengt und Erwartungen ignoriert – heraus kommt ein einzigartig innovativer und unnachahmlicher moderner Groove Metal Sound, getragen von der herausragenden Sängerin Tatiana Shmayluk, komplexen Schlagzeugrhythmen, aggressiv treibenden Gitarren und Eugene Abdukhanovs Trademark Bassspiel.

Nach der atemberaubenden Single Someone’s Daughter und dem dazugehörigen Video, gefolgt von Rogue Anfang des Jahres, lassen Jinjer mit ihrem neuen Song Kafka eine weitere ungezähmte Bestie frei. Dominiert von klaren Vocals, ist Kafka ein eindringlicher Track, der sich tief unter die Haut gräbt, um am Ende mit giftigen Growls auszubrechen.

Tatiana Shmayluk über Kafka: „Künstler zu sein ist manchmal wunderschön, aber häufig ist es auch brutal, da unsere Kunst Wort für Wort seziert und Note für Note auseinandergenommen wird, wird von uns erwartet, dass wir die ganze Zeit perfekt sind. Wenn wir es einmal nicht sind, werden wir skandalisiert. Ein echter Künstler ist verletzlich, aber im Publikum sind meist vereinzelt Menschen, die jede einzelne deiner Bewegungen analysieren und kritisieren. Es ist ein schmaler Grat, weil uns Musik die Welt bedeutet, aber wie schnell wird aus Lob Verfolgung. Wir alle sind Könige und Königinnen für einen Tag, aber die meiste Zeit fühlt sich das Leben an wie ein Kafka-Roman. Es ist aufregend, aber gleichzeitig auch surreal und absurd.“

Während das Vorgängeralbum, Wallflowers, mit vielen Clean Vocal Parts verführen konnte, schlägt Duél nun einen deutlich aggressiveren Ton an. Songs wie Rogue, Green Serpent und Dark Bile mit ihren brutalen und heftigen Breakdowns stehen stellvertretend dafür. Auch die Fans von Ausnahmesängerin Tatiana Shmayluk kommen auf ihre Kosten, denn Tracks wie der Opener Tantrum zeigen die volle Bandbreite der herausragenden Stimmgewalt der Frontfrau. Jinjer präsentieren sich auf Duél weitaus wütender als je zuvor. Fast Draw ist ein wildes Death-Metal-Biest mit groovenden Drums von Vlad Ulasevich, Roman Ibramkhalilovs einzigartigen Riffs und Eugene Abdukhanovs Basskunst – und zeigt, was diese Band am besten kann: brillanten, innovativen Modern Metal.

Auf Duél setzen Jinjer die langjährige Zusammenarbeit mit dem Produzenten Max Morton fort, der das Album co-produziert hat und für Mix und Master verantwortlich zeichnet. Das neue Album unterstreicht Jinjers Ausnahmestellung als absolute Metal Visionäre und zeigt einmal mehr, dass die Band gegen alle Genreregeln Kreativität und Innovation in Reinform erschafft!

Jinjer Bassist Eugene Abdukhanov zum neuen Album: „Es fällt uns schwer zu glauben, dass wir in Kürze unser fünftes Studioalbum veröffentlichen werden! Dass wir nach all unseren vergangenen Veröffentlichungen bald Duél in den Händen halten und es mit der Welt teilen dürfen, macht uns sehr stolz. Das neue Album beweist, dass unserer Band immer noch nicht die Kreativität und Inspiration ausgegangen ist. Die Tatsache, dass wir uns immer weiter herausfordern, mit jeder neuen Veröffentlichung die beste Musik zu machen, die wir je gemacht haben, treibt Jinjer stetig an. Der Songwriting Prozess zum neuen Album war der längste, den wir je hatten. Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis alles fertig war. Wir haben in jeder freien Minute, in der wir nicht auf Tour waren, sehr hart gearbeitet, Demos aufgenommen und immer wieder nach dem perfekten Sound für Gitarren, Bass und Schlagzeug gesucht. Es war auch das erste Mal, dass Tatiana den Gesang vorproduziert hat. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass keine unserer bisherigen Veröffentlichungen so sehr bis ins Detail durchdacht war wie diese. Duél sprengt die Grenzen des modernen Progressive Metal und bleibt dabei gleichzeitig anspruchsvoll, aufregend und extrem. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, unseren musikalischen Horizont noch mehr zu erweitern, um Duél als nächsten Schritt in Jinjers musikalischem Wachstum und hoffentlich auch in der Evolution des gesamten Metal Genres im Allgemeinen zu zementieren.“

Duél Tracklist:

Tantrum Hedonist Rogue Tumbleweed Green Serpent Kafka Dark Bile Fast Draw Someone’s Daughter A Tongue So Sly Duél

Duél wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

1 LP Gatefold LIQUID BLOOD RED Vinyl incl 29x29cm artprint, certificate of authenticity – strictly limited to 300 copies worldwide – Napalm Records Mailorder exclusive

1 LP Gatefold CRISTALLO RED SPLATTER Vinyl – strictly limited to 500 copies worldwide – Napalm Records Mailorder exclusive

1 LP Gatefold WHITE BLACK MARBLED Vinyl – strictly limited to 500 copies worldwide – Napalm Records Mailorder exclusive

1 LP Gatefold SOLID RED Vinyl – strictly limited to 300 copies worldwide – Napalm Records Mailorder exclusive

1 LP Gatefold SOLID RED BLACK SPLATTER Vinyl – strictly limited to 300 copies worldwide – Jinjer Shop exclusive

1 LP Gatefold CARTRIDGE GREY Vinyl – strictly limited to 300 copies worldwide – Jinjer Shop exclusive

1 LP Gatefold BLACK Vinyl

Music Cassette RED (White Print) – strictly limited to 150 copies worldwide – Napalm Records Mailorder exclusive

1 CD Jewel Case

Digital Album

