As I Lay Dying: drei Mitglieder und Tourmanager steigen aus – Tour abgesagt

Bei As I Lay Dying braut sich erneut ein Sturm zusammen. Kurz vor ihrer anstehenden Europatour mit Decapitated und Caliban verabschiedet sich ein großer Teil der Band. Nachdem Bassist Ryan Neff bereits am Sonntag seinen Austritt bekannt gab, folgten ihm am gestrigen Mittwoch Tourmanager Alex Kendrick sowie heute Gitarrist Ken Susi und Drummer Nick Pierce.

Die Ursachen für die erneute Austrittswelle, die an die Ereignisse der Bandgeschichte im Jahr 2013 erinnern, bleiben vorerst im Dunkeln. Gitarrist Ken Susi deutete in seinem Abschiedsstatement an, dass er seine „moralischen Grenzen“ überschritten sah, was zumindest auf erhebliche interne Spannungen hindeuten könnte, und Drummer Nick Pierce gab an, dass seine Entscheidung vor allem mit seiner „persönlichen Gesundheit und Integrität“ zu tun habe. Bisher deutet vieles darauf hin, dass es wieder Spannungen mit dem umstrittenen Frontmann Tim Lambesis gab. In den sozialen Medien zeigen sich die Fans besorgt – sie fühlen sich an die letzten Austrittswellen erinnert, die stets im Zusammenhang mit Lambesis‘ Vergangenheit standen. Der geriet 2013 in die Schlagzeilen, als er versuchte, einen Auftragsmörder auf seine damalige Frau anzusetzen. Nach seiner Verurteilung und Haftstrafe kehrte er 2016 zur Band zurück und gab sich reumütig. Doch bereits 2022 führten Spannungen mit Lambesis dazu, dass – wie heute – alle Mitglieder außer Lambesis und Gitarrist Phil Sgrosso die Band wieder verließen.

Die geplante Tour ist vollständig abgesagt. Welche Zukunft As I Lay Dying erwartet, bleibt vorerst komplett offen.