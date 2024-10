Within Temptation am 14.10.2024 im Velodrom Berlin

Gegen neun Uhr ist es dann so weit. Das Saallicht verdunkelt sich und Within Temptation beginnen ihre Show in Berlin. Eine wundervoll gestaltete Bühne kommt dabei zum Vorschein. Umringt von antik aussehenden Säulen, sind auf deckenhohen LED-Wänden Videos und Einspieler zu sehen, die ganze Landschaften, Stadtansichten oder Musikvideos passend zum jeweiligen Song zeigen.

Die Bühnenpräsenz von Sängerin Sharon den Adel ist immer wieder beeindruckend. Mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer charismatischen Ausstrahlung zieht sie das Publikum von der ersten Sekunde an in ihren Bann. Sharon bewegt sich leichtfüßig über die Bühne und agiert mit dem Publikum. Aber auch die restlichen Bandmitglieder müssen sich nicht verstecken. So schaut man auch Gitarristen und Schlagzeugern gern zu.

Die Setlist ist heute ein bunter Mix aus neuen und alten, bekannten Songs. Ein Fest für die Fans, die auch laut mitsingen, Headbangen oder sogar tanzen. Stand My Ground ist ein erster Hit des Abends, der sofort für Begeisterung sorgt. Der Song, der für viele ein Klassiker ist, wird von der Menge lautstark mitgesungen. Anschließend holen Within Temptation Gastsänger Alex Yamark auf die Bühne und performt A Fools Parade. Als letzter offizieller Song steht heute Faster auf der Setlist. Dieser lässt die Herzen der Fans höherschlagen und sorgte für eine mitreißende Stimmung im Velodrom. Für uns persönlich einer der Höhepunkte des Konzerts.

Doch damit geben sich die Fans natürlich nicht zufrieden und Within Temptation kehren schließlich zur Zugabe auf die Bühne zurück. Mit Our Solem Hour, All We Need und schließlich dem Klassiker Mother Earth schließen die Niederländer den Abend ab. Der Song, der für viele Fans ein Highlight ist, macht mit der eindrucksvollen visuellen Untermalung diesen Moment zu einem großartigen Finale. Es bleibt zu hoffen, dass die Band bald wieder in Berlin zu sehen ist.