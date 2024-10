Intöxicated: veröffentlichen Mini-LP „Under The Sign Of The Red Light“

Am kommenden Freitag, dem 25.10.2024, erscheint die neue Mini-LP Under The Sign Of The Red Light der deutschen Speed Metaller Intöxicated. Erhältlich als schwarze Vinyl, limitiert auf 500 Stück, via www.diabolicmightrecords.com und streambar auf allen gängigen Plattformen (Spotify, YouTube, Amazon und Co.) via MDD Records.

Intöxicated live:

02.11.2024 – Schlacht um Otzenhausen – Hunnenringhalle Otzenhausen

29.11.2024 – Don’t Panic, Essen

07.12.2024 – Livemusic Club Packhalle, Sögel

15.02.2025 – Metal Fire Feast Part 2 – Treffpunkt 13drei, Emsdetten

29.-30.08.2025 – Running Free Festival – Strinava Campgroup, Dryanovo, Bulgarien

Zu Red Light Ripper und The Sword gibt es außerdem Musikvideos:

mehr zu Intöxicated auf Time For Metal gibt es hier: