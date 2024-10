Crimson Oak – Willow

Artist: Crimson Oak

Herkunft: Fulda, Deutschland

Album: Willow

Genre: Alternative, Stoner, Hard Rock

Spiellänge: 42:44 Minuten

Release: 25.10.2024

Label: Tonzonen Records

Link: https://www.facebook.com/CrimsonOakOfficial

Bandmitglieder:

Gitarre – Emanuel Lemnitz

Gitarre – Johannes Labsch

Bass – Dennis Wössner

Schlagzeug – Aaron Wehner

Gesang – Florian Labsch

Tracklist:

House Of Flies Midnight Express Willow (Unseen And Virgin) Abigail (Tales Of The Circle) Sticky Fingers Pictures Of A Love Affair Crimson Sky Ada (Raise Your Fist)

Im Hause Tonzonen Records geht es gerade Schlag auf Schlag. Hatte ich vor ein paar Tagen noch die neue Scheibe Acid Rooster in der Hand, sind nun Crimson Oak mit ihrem Werk Willow an der Reihe. Willow wird am 25.10.2024 in den Vinylvarianten Standard Edition Color in Color Splatter Weiß Schwarz Gold (350 Stück) und in der Labeledition The Dye Weiß Schwarz Gold (150 Stück) erscheinen.

Crimson Oak gründeten sich 2015 und haben sich dem Heavy Rock verschrieben. Das Quintett ehrt den frühen Hard Rock und Proto Metal im Einklang mit dem Sound der Neunziger Stoner Rock-Bewegung. Crimson Oaks selbst betiteltes Debüt erschien 2020 in Eigenregie und wurde, neben der Veröffentlichung auf den üblichen Streamingportalen, auch auf CD und Vinyl veröffentlicht. Trotz Veröffentlichung während der Corona-Pandemie war die LP schnell nahezu ausverkauft. Diese Pandemie hat der Band natürlich insoweit zugesetzt, da man für längere Zeit aus dem Studio und von den Bühnen vertrieben wurde. Das Label Tonzonen Records wurde allerdings auf die Band aufmerksam und nahm sie unter Vertrag. Umso mehr ist man stolz, das Labeldebüt Willow nun entsprechend veröffentlichen zu können.

Bereits beim Opener House Of Flies bemerkt man den tollen Sound der Platte, der vor Kraft und Atmosphäre strotzt. Irgendwie kein Wunder, denn Eroc, (den brauche ich jetzt nicht vorstellen) das Idol der Band, hat die Platte unter seine Fittiche genommen und gemischt. Eine Fliege hat er wohl auch passend zum Sound im Studio gehabt 🙂

Anschließend geht es ab im Midnight Express und das nicht nur in diesem Song. Das Quintett versteht sich richtig energisch im Hard Rock zu bewegen. Irgendwie hört sich das Album recht zeitlos an und scheint dabei auch die Zeit angehalten zu haben. Ein Widerspruch!? Ich denke nicht, denn für mich ist die Mucke, die das Quintett macht, wie aus vorangegangenen Tagen und kaum von neumodischen Sachen beeinflusst. Aber gerade das macht es aus für mich.

Die Jungs können hart, wild und dabei auch entspannt, hört euch doch einfach mal den Titelsong Willow (Unseen And Virgin) an. Abigail (Tales Of The Circle) ist natürlich kein King Diamond Cover-Song, das dürfte dem Leser ja bereits klar sein, denn Crimson Oak machen (Hard) Rock und kein Metal. Sticky Fingers wird man sich mit diesem rockigen Album keine holen, weil es teilweise staubtrocken ist. Und ja, Sticky Fingers ist natürlich kein Rolling Stones Cover, obwohl dieser Song auch diesen gut stehen würde. Bluesig wird es mit der Halbballade Pictures Of A Love Affair. Und wenn ein ausgewiesener Balladenhasser wie ich den Song gut findet, dann ist das schon eine Auszeichnung.

Kurz vor Schluss wird der Himmel purpur in Crimson Sky und man kann diesen farbigen Himmel förmlich hören. Fast erschlafft beginnt Ada (Raise Your Fist) bevor die Faust erhoben wird und ein druckvoller Song das Album beschließt.