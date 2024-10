Brutal Assault 2025: die ersten 20 Bands stehen fest

Die 28. Ausgabe des Brutal Assault hat 20 Bands angekündigt! Das Festival wird vom 6. bis 9. August 2025 in die historische Festung Josefov zurückkehren und einige der größten Namen der Metal-Szene präsentieren. Die ersten angekündigten Headliner sind Gojira, Dimmu Borgir und Ministry

Die französischen Metal-Giganten Gojira haben sich zu einem der angesehensten Namen in der modernen Metalszene entwickelt. Mit ihren kraftvollen, umweltbezogenen Texten und ihrer technischen Präzision haben sie sich große Anerkennung bei den Kritikern und eine weltweite Fangemeinde erspielt, was durch ihren historischen Auftritt bei den Olympischen Spielen unterstrichen wurde.

Die legendäre norwegische Black-Metal-Band Dimmu Borgir ist bekannt für ihre symphonische Herangehensweise an das Genre, bei der sich Wildheit mit epischen, orchestralen Arrangements vermischt.

Und schließlich werden die Industrial-Metal-Pioniere Ministry ihren unverwechselbaren Sound und ihre politisch aufgeladene Energie mitbringen.

Wie immer wird Brutal Assault ein vielfältiges Spektrum an Metal-Genres präsentieren. Fans können sich auf Auftritte von Bands wie August Burns Red, Angelmaker, Benighted oder Between The Buried And Me freuen, die progressiven Metal mit technischem Können und Genre-Experimenten verbinden. Außerdem stehen The Kovenant, eine norwegische Band an der Schnittstelle zwischen Industrial und Black Metal, Dope, Veteranen des amerikanischen Nu-Metal, Obituary, Pig Destroyer, die Industrial-Legenden Static-X, Suffocation, Unleashed und die Newcomer Thrown auf dem Programm.

Ein weiterer Neuzugang im Line-Up ist eine Dosis Death Metal der alten Schule. Die schwedischen Death-Metal-Pioniere Grave, die in ihrer Originalbesetzung auftreten und sich auf die Klassiker ihrer ersten drei Alben konzentrieren, werden ein großes Highlight des Festivals sein. Außerdem kommen die niederländischen Death-Doom-Titanen Asphyx, die spanischen Death-Metal-Veteranen Avulsed (die zum ersten Mal auf dem Brutal Assault auftreten), die kanadischen Giganten Kataklysm, die ihr berühmtes Album In the Arms Of Devastation spielen werden, und die technischen Death-Metal-Meister aus Tasmanien, Psycroptic, an die Josefov.

Tickets gibt es unter: https://brutalassault.cz/en/tickets

Brutal Assault #27 – Official Aftermovie 2024: https://www.youtube.com/watch?v=FDQZCZ3umF4