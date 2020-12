Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Budgie, Enslaved, Sieges Even, Nightwish u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Watain – Stellarvore

Artist: Watain

Herkunft: Schweden

Song: Stellarvore

Album: Sworn To The Dark

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Watain/5173

Budgie – I’m Compressing The Comb On A Cockerel’s Head

Artist: Budgie

Herkunft: Wales

Song: I’m Compressing The Comb On A Cockerel’s Head

Album: You’re All Living In Cuckooland

Genre: Hard Rock, Progressive Rock, Heavy Rock

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: http://www.budgie.uk.com

Bathory – Great Hall Awaits A Fallen Brother

Artist: Bathory

Herkunft: Schweden

Song: Great Hall Awaits A Fallen Brother

Album: Nordland I

Genre: Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Bathory/184

Bring Me The Horizon – Suicide Season

Artist: Bring Me The Horizon

Herkunft: England

Song: Suicide Season

Album: Suicide Season

Genre: Metalcore

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.bmthofficial.com

Angus Black – Incomplete

Artist: Angus Black

Herkunft: Finnland

Song: Incomplete

Album: Angus Black

Genre: Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/angusblackband/

Enslaved – Death In The Eyes Of Dawn

Artist: Enslaved

Herkunft: Nowegen

Song: Death In The Eyes Of Dawn

Album: RIITIIR

Genre: Progessive Black Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: http://enslaved.no

Moonsorrow – Unohduksen Lapsi

Artist: Moonsorrow

Herkunft: Finnland

Song: Unohduksen Lapsi

Album: Kivenkantaja

Genre: Folk Metal, Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://moonsorrow.com

Soulfly – El Comegente

Artist: Soulfly

Herkunft: USA

Song: El Comegente

Album: Savages

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Death Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: http://www.soulfly.com

Emperor – With Strength I Burn

Artist: Emperor

Herkunft: Norwegen

Song: With Strenth I Burn

Album: Anthems To The Welkin At Dusk

Genre: Symphonic Black Metal, Black Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/emperorofficial/

Aerosmith – Fallen Angels

Artist: Aerosmith

Herkunft: USA

Song: Fallen Angels

Album: Nine Lives

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.aerosmith.com

Alice In Chains – Frogs

Artist: Alice In Chains

Herkunft: USA

Song: Frogs

Album: Alice In Chains

Genre: Alternative Rock, Alternative Metal, Grunge

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://aliceinchains.com

Sieges Even – David

Artist: Sieges Even

Herkunft: Deutschland

Song: David

Album: LifeCycle

Genre: Progressive Thrash Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SiegesEven/

Flotsam And Jetsam – Metalshock

Artist: Flotsam And Jetsam

Herkunft: USA

Song: Metalshock

Album: Doomsday For The Deceiver

Genre: Thrash Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.flotsam-and-jetsam.com

The Cure – Disintegration

Artist: The Cure

Herkunft: England

Song: Disintegration

Album: Disintegration

Genre: Post Punk, Dark Wave, Gothic Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.thecure.com/bio/

Thormesis – Des Wolfes Letzter Gang

Artist: Thormesis

Herkunft: Deutschland

Song: Des Wolfes Letzter Gang

Album: Von Leere Und Tod

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.thormesis.de

Leprous – Painful Detour

Artist: Leprous

Herkunft: Norwegen

Song: Painful Detour

Album: Bilateral

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.leprous.net

Trivium – The Crusade

Artist: Trivium

Herkunft: USA

Song: The Crusade

Album: The Crusade

Genre: Metalcore, Thrash Metal, Heavy Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.trivium.org

Pallbearer – Devoid Of Redemption

Artist: Pallbearer

Herkunft: USA

Song: Devoid Of Redemption

Album: Sorrow And Extinction

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.pallbearerdoom.com

Metallica – Bleeding Me

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Bleeding Me

Album: Load

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Nightwish – FantasMic

Artist: Nightwish

Herkunft: Finnland

Song: FantasMic

Album: Wishmaster

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:18 Minuten

Link: https://nightwish.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.