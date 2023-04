Dropkick Murphys feat. Violent Femmes: veröffentlichen Video zu „Gotta Get To Peekskill“

Nach ihrer erfolgreichen Tournee zu Beginn des Jahres, bei der die Dropkick Murphys alleine in Europa über 100.000 Zuschauer mit ihrer Live Performance begeisterten, veröffentlichten die Jungs aus Boston vergangenen Freitag ihren neuen Track Gotta Get To Peekskill in Zusammenarbeit mit Violent Femmes. Der neue Song ist nach I Know How It Feels die zweite Auskopplung aus dem neuen Album Okemah Rising, welches am 12. Mai über das bandeigene Label Dummy Luck Music erscheinen wird.

Ken Casey von den Dropkick Murphys kommentierte die Zusammenarbeit mit den Folk-Punk-Legenden mit den Worten: „Wir hatten das Privileg, mit den Violent Femmes an diesem kämpferischen Stück zu arbeiten. Die akustischen Dropkicks klingen meiner Meinung nach sehr ähnlich wie die Violent Femmes, daher ist die Zusammenarbeit musikalisch und symbolisch passend. Und einen Song über den Kampf gegen den Ku-Klux-Klan zu singen, macht immer besonders viel Spaß.“

Der Bassist der Violent Femmes, Brian Ritchie, sagte: „Wir haben die aggressive Herangehensweise der Dropkicks an das Roots-Material immer geliebt. Sie brauchen keine Hilfe, aber es war ein Vergnügen, eine extravagante akustische Bassgitarre beizusteuern. Das stimmliche Zusammenspiel zwischen Gordon und Ken hat mich sehr bewegt. Mysteriöserweise klingt das Endergebnis verdächtig nach Dropkicks meets Femmes. Und das ist auch gut so!“

Gordon Gano von Violent Femmes bezog sich sowohl auf den Text als auch auf den Texter des Songs und sagte: „Lang lebe Paul Robeson! Lang lebe Woody Guthrie! Es ist eine Ehre, bei diesem Lied zu singen und zu spielen.“

Nach einer kürzlich abgeschlossenen US-Tournee, die in vier ausverkauften Konzerten in Boston mit Special Guests wie den Turnpike Troubadours, Nikki Lane, Jesse Ahern und The Rumjacks gipfelte, werden Dropkick Murphys bald auch wieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein.

Dropkick Murphys Okemah Rising Bandmitglieder sind: Ken Casey (Leadgesang), Tim Brennan (Gitarren, Tin Whistle, Akkordeon, Klavier, Gesang), Jeff DaRosa (Gitarren, Banjo, Mandoline, Gesang), Matt Kelly (Schlagzeug, Perkussion und Gesang), James Lynch (Gitarren und Gesang) und Kevin Rheault (Bass).

Livetermine:

02.-05.08. Wacken Open Air

11.08. Bonn – Kunstrasen Open Air

15.08. A – Hohenems – Eventcenter

16.08. CH – Penthaz – Venoge Festival

16.08. – 18.08. Großpösna – Highfield Festival

23.08. Töging am Sinn – Silo Open Air

24.08. Neu-Ulm – Ratiopharmarena

25.08. CH – Aarburg – Riverside Open Air

Booking in DE: FKP Scorpio / Target Concerts