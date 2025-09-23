Dream Theater: kündigen neue Live-Veröffentlichung „Quarantième: Live À Paris“ an – die erste seit der Rückkehr von Mike Portnoy

Während ihre US-Tournee in vollem Gange ist und sie vor begeisterten Fans im ganzen Land spielen, veröffentlichen die Grammy®-ausgezeichneten Progressive-Rock-Titanen Dream Theater am 28. November ein neues Live-Album über ihr langjähriges Label Inside Out Music/Sony Music. Quarantième: Live À Paris dokumentiert das ausverkaufte Konzert der legendären Besetzung mit James LaBrie (Gesang), John Petrucci (Gitarre), John Myung (Bass), Jordan Rudess (Keyboards) und Mike Portnoy (Schlagzeug) in Paris, Frankreich, im Rahmen ihrer Headliner-Tournee zum 40-jährigen Jubiläum in Europa. Das Album enthält eine Setlist, die die gesamte Karriere der Band umfasst, darunter Klassiker wie Metropolis Pt. 1, Panic Attack, Octavarium und Pull Me Under sowie weitere Fan-Favoriten. Die Show wurde vor ausverkauftem Haus in der Adidas Arena aufgenommen. Zeitgleich mit der Ankündigung veröffentlicht die Band die Live-Version von Overture 1928 / Strange Déjà Vu über alle digitalen Diensteanbieter. Ein Video der Performance ist hier zu sehen:

„Von dem Moment an, als wir unsere 40-jährige Jubiläumstournee ankündigten, wussten wir, dass dies sowohl für die Band als auch für unsere Fans ein ganz besonderes Ereignis sein würde, das festgehalten werden musste. Mit dieser Veröffentlichung wird unser Auftritt in Paris sowohl in atemberaubender Audio- als auch in Videoqualität wunderschön präsentiert und fängt diesen bedeutsamen Moment für alle ein, damit sie ihn genießen können“, erklärt John Petrucci.

„Wir wussten immer, dass diese Tournee unvergesslich werden würde, denn wir feierten nicht nur das 40-jährige Bestehen der Band, sondern auch die Wiedervereinigung der klassischen Besetzung. Die Begeisterung und Emotionen zwischen uns und unseren Fans bei jeder einzelnen Show waren spürbar und absolut überwältigend! Der hier in Paris festgehaltene Abend war ein epischer Abend, den wir nun mit der ganzen Welt teilen können, um diese unglaubliche Tournee zu feiern“, fügt Mike Portnoy hinzu.

Quarantième: Live À Paris – Trackliste:

CD1:

1. Metropolis Pt. 1

2. Overture 1928

3. Strange Déjà Vu

4. The Mirror

5. Panic Attack

6. Barstool Warrior

7. Hollow Years

8.Constant Motion

9. As I Am

CD2:

1. Orchestral Overture

2. Night Terror

3. Under A Glass Moon

4. This Is The Life

5. Vacant

6. Stream of Consciousness

7. Octavarium

CD3:

1. Home

2. The Spirit Carries On

3. Pull Me Under

Blu-ray 1:

1. Metropolis Pt. 1

2. Overture 1928

3. Strange Déjà Vu

4. The Mirror

5. Panic Attack

6. Barstool Warrior

7. Hollow Years

8. Constant Motion

9. As I Am

Blu-ray 2:

1. Orchestral Overture

2. Night Terror

3. Under A Glass Moon

4. This Is The Life

5. Vacant

6. Stream of Consciousness

7. Octavarium

8. Home

9. The Spirit Carries On

10. Pull Me Under

Quarantième: Live à Paris wird in verschiedenen Formaten präsentiert, mit Artwork von Hugh Syme, einem langjährigen Mitarbeiter der Band, und ist als limitiertes Deluxe-Artbook mit 3 CDs + 3 Blu-rays erhältlich, das 68 Seiten mit Fotos und Artwork sowie eine zusätzliche Blu-ray mit Bonusmaterial enthält. Es wird auch als Special Edition mit 3 CDs + 2 Blu-rays im Digipak, als limitiertes Deluxe-Boxset mit 4 LPs (180 g) und digital erhältlich sein. Die Blu-ray enthält die komplette Show mit Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound und hochauflösendem Stereo-Audio.

Dream Theater online:

https://www.facebook.com/dreamtheater

https://www.instagram.com/dreamtheaterofficial/