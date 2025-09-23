Headbangers Open Air 2026: es gibt einen Gewinner

Wir haben euch nach Tipps gefragt, wer denn der zweite Headliner auf dem Headbangers Open Air 2026 sein könnte. Es gab viele Tipps, manche realistisch, manche fern von jeder realistischen Möglichkeit. Running Wild verabschieden sich (mal wieder) auf dem Wacken Open Air, auch Judas Priest würden die Bühne und den Rahmen sprengen.

Agent Steel sind der Headliner, der auch genannt wurde, aber außerhalb der Konkurrenz. Die Grüße gehen an Ricky Wagner und seine Mitstreiter von Rezet. Kai aus Elmshorn hat nicht richtig getippt, war aber realistisch nah dran. Herzlichen Glückwunsch zum Warm-Up-Ticket und viel Spaß auf dem Headbangers Open Air 2026!

Tickets gibt es hier (Klick).