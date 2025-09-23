The Mist: kehren mit „The Dark Side Of The Soul (An Anatomy Of The Soul)“ zurück, ihrem ersten Album seit 1995

Am 7. November 2025 werden die brasilianischen Thrash-Metal-Ikonen The Mist ihr erstes vollständiges Studioalbum seit drei Jahrzehnten veröffentlichen: The Dark Side Of The Soul (An Anatomy Of The Soul). Das Album erscheint über Alma Mater Records, das portugiesische Powerhouse-Label, das von Moonspell-Frontmann Fernando Ribeiro gegründet wurde.

Das Musikvideo zu ihrer ersten Single (Brain) – Geppetto’s Song feierte exklusiv auf Metal Insider Premiere. Seht es euch hier an:

Geppetto’s Song streamen / herunterladen: https://themist.bfan.link/brain-geppetto-s-song

Das Musikvideo, das von Leandro Miranda inszeniert wurde, bringt The Mist mit den Zirkuskünstlern von Casa Circo Gamarra zusammen. In der Hauptrolle als Pinocchio zeigt das Video seine Transformation in einen Menschen – doch die Menschen, denen er begegnet, sind alles andere als freundlich.

„Geppetto’s Song is a twisted take on the eternal clash between creator and creation – like Dr. Frankenstein and his monster“, sagt Sänger Vladimir Korg. „Here, Pinocchio refuses to “become human” and play along with society’s lies. Instead, he chooses the outsider’s path, rejecting the polished morals of Disney in favor of the raw chaos of real life.“

Genau 30 Jahre nach ihrem letzten Album Gottverlassen führt Vladimir Korg die brasilianischen Ikonen The Mist erneut in neues Terrain mit einem Konzeptalbum, das in drei Akte unterteilt ist. Musikalisch ist das Album purer, unerbittlicher Thrash: blitzschnelle Riffs, gnadenlose Rhythmen, wütende Vocals und Texte, die vor Wut und Allegorie triefen – der perfekte Soundtrack für Rache.

Produziert von André Damien, gemischt und gemastert von dem renommierten Produzenten Tue Madsen (Halford, Meshuggah, Moonspell) und mit Cover-Art von Michael Whelan, gilt The Dark Side Of The Soul bis heute als das ambitionierteste Werk von The Mist.

The Dark Side Of The Soul (An Anatomy Of The Soul) – Trackliste:

1. The Curse Of Life

2. (Embryo) – Anatomy Of The Soul

3. (Cuore) – The Dark Side Of The Soul

4. (Brain) – Geppetto’s Song

5. (Liver) – Killing My Imaginary Friends

6. (Lungs) – Death Is Alive Inside Me

7. (Face) – Name + Number= Namber

8. (Bones) – Lesson Lived, Lesson Learned

9. (Death) – Return To Sender

Gegründet 1989 aus der Asche von Mayhem und angeführt vom ehemaligen Chakal-Sänger Vladimir Korg, erkämpften sich The Mist schnell ihren Platz im brasilianischen Metal-Underground. Ihr Debüt Phantasmagoria (1989) stellte einen wütenden Thrash-Sound vor, der mit Heavy-Metal-Wurzeln durchzogen war, während ihr dunkles, konzeptionelles zweites Album The Hangman Tree (1991) zu einem Underground-Klassiker wurde.

Die Band experimentierte anschließend mit industriellen Elementen auf Ashes To Ashes, Dust To Dust (1993) und beendete ihre erste Ära mit Gottverlassen (1995). Nach der Trennung meldeten sich The Mist 2018 zurück und belebten ihr Erbe mit ihrer The Scarecrow Tour, die von Jairo Guedz (The Troops Of Doom) begleitet wurde, und veröffentlichten 2021 die gefeierte Comeback-EP The Circle Of The Crow.

Jetzt sind The Mist mit The Dark Side Of The Soul (An Anatomy Of The Soul) 2025 zurück und bereit, ihren Platz unter den Titanen des Thrash zurückzuerobern!

