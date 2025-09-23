Reigning TV geht an den Start! Das neue Online-Format liefert alles, was das Rock- und Metal-Herz höherschlagen lässt – von exklusiven Interviews mit Bands über spannende Storys aus der Szene bis hin zu unterhaltsamen Specials. Laut, authentisch und mit jeder Menge Leidenschaft.

Und gleich zu Beginn wird Vollgas gegeben: Die erste Episode erscheint als Doppelfolge mit zwei absoluten Ikonen, Legenden aus Deutschland, die die Metalszene weltweit beeinflusst haben: Udo Dirkschneider und Doro Pesch!

Schaut euch die ersten Folgen an

Ab jetzt erwarten euch regelmäßig sonntags um 18:00 Uhr (CET) neue Beiträge aus der Rock- und Metal-Welt. Einschalten lohnt sich, denn es bleibt spannend, in Folge drei wird direkt mit den finnischen Größen Amorphis nachgelegt!

Die Show ist Treffpunkt und Sprachrohr zugleich – für alle, die ihre Musik nicht nur hören, sondern leben. Wer Bock auf ehrliche Einblicke, echte Gespräche und puren Metal-Spirit hat, sollte das nicht verpassen.

