Left To Die: kündigen „Scream Bloody More“-Europatour 2025 an

Left To Die, die Death Metal Giganten, die das Erbe von Death’s Leprosy und Scream Bloody Gore ehren, machen sich erneut auf den Weg über den Atlantik für die Scream Bloody More Europa Tour 2025! Mit ehemaligen Mitgliedern von Death, Obituary, Massacre und Gruesome bringt dieses All-Star-Lineup den rohen, unbarmherzigen Sound des Old-School Death Metal direkt zu euch nach Hause.

Freut euch auf überwältigende Auftritte von Scream Bloody Gore, Leprosy und weiteren Klassikern – lauter, schwerer und blutiger als je zuvor.

Left To Die – Scream Bloody More Europe Tour 2025

17.09.25 CZ – Prague / MeetFactory

18.09.25 SK – Kosice / Collosseum

19.09.25 RO – Bucharest / Quantic

20.09.25 HU – Budapest / Analog Music Hall

21.09.25 AT – Vienna / Viper Room

23.09.25 IT – Milan / Slaughter Club

24.09.25 CH – Aarau / Kiff

25.09.25 DE – Stuttgart / Kulturquartier

26.09.25 DE – Saarbrücken / Garage (Club)

27.09.25 DE – Essen / Turock

28.09.25 DE – Herford / Kulturwerk

30.09.25 DE – Berlin / Modus

01.10.25 DE – Leipzig / Hellraiser

02.10.25 DE – Munich / Backstage Halle

03.10.25 DE – Würzburg / Keep It True Rising V Festival

Tickets: https://linktr.ee/LeftToDieScreamBloodyMoreTour



Left To Die ist eine in Florida ansässige Death Metal Band, die aus ehemaligen Mitgliedern von Death besteht: Terry Butler (Bass) und Rick Rozz (Gitarre). Terry (auch von Obituary) und Rick haben sich mit den Mitgliedern von Gruesome, Matt Harvey (Gitarre, Gesang von Exhumed, etc.) und Gus Rios (Schlagzeug, Ex-Malevolent Creation), zusammengetan, um ihr klassisches Album Leprosy in voller Länge zu spielen, sowie Stücke vom Debütalbum Scream Bloody Gore und das Erbe dieser wegweisenden Platten lebendig zu halten.

Left To Die online:

www.facebook.com/lefttodiedeathmetal

www.instagram.com/left_to_die_official