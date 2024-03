Sólstafir: unterschreiben bei Century Media Records, kündigen Europatour für November/Dezember 2024 an

Die legendären Isländer Sólstafir schlagen ein neues Kapitel auf, indem sie bei Century Media Records unterschreiben. Das Label freut sich eine Band begrüßen zu dürfen, die nicht davor zurückschreckt, Metal, Shoegaze, Post Rock und atmosphärischen Black Metal mit einzigartiger emotionaler Kraft zu vermischen.

Aðalbjörn Tryggvason (Gitarre, Gesang) kommentiert: „Wir sind schon seit langer Zeit Fans. Ich habe die Hälfte meiner Death Metal-Sammlung in den 90er-Jahren von ihnen gekauft. Wir haben unsere Karriere auf einem deutschen Label begonnen und jetzt sind wir zurück bei einem – und wir freuen uns auf viele weitere Jahre!“

Sólstafir arbeiten derzeit an einem neuen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Im November werden sie sich auf die Nordic Descent Tour 2024 begeben, die mit einem ganz besonderen Line-up aufwartet.

Flying Fox AB und Doomstar Bookings präsentieren:

Nordic Descent Tour 2024

Sólstafir

Oranssi Pazuzu

13. – 24.11.: Hamferð

26.11. – 09.12.: Helga

13.11.24 (NL) Groningen – Oosterpoort

14.11.24 (NL) Nijmegen – Doornroosje

15.11.24 (NL) Maastricht – Muziekgieterij

16.11.24 (BE) Brussels – Botanique

17.11.24 (DE) Bielefeld – Forum

19.11.24 (FR) Lille – Splendid

20.11.24 (UK) Brighton Concorde 2

21.11.24 (UK) Manchester – Club Academy

22.11.24 (IRE) Dublin – Opium

23.11.24 (UK) Glasgow – Queen Margaret Union

24.11.24 (UK) London – Electric Brixon

26.11.24 (FR) Paris – La Machine Du Moulin Rouge

27.11.24 (FR) Rennes – Antipode

28.11.24 (FR) Toulouse – Metronum

29.11.24 (ES) Pamplona – Totem

30.11.24 (ES) Madrid – Sala Mon

01.12.24 (ES) Barcelona – Razzmatazz 2

03.12.24 (IT) Milano – Alcatraz

04.12.24 (CH) Pratteln – Z7

05.12.24 (DE) München – Technikum

06.12.24 (AT) Vienna – Simm City

07.12.24 (PL) Warsaw – Proxima

08.12.24 (DE) Leipzig – Täubchental

09.12.24 (DE) Berlin – Metropol

Sólstafir sind in der Musikwelt keine Unbekannten, denn sie treten seit über 20 Jahren auf der ganzen Welt auf und verblüffen ihr Publikum von der ersten Note an mit ihrem Herz am rechten Fleck. Mit einem vollen Katalog wirklich außergewöhnlicher, zeitloser Hits sowie einigen mit Spannung erwarteten neuen Stücken, liefert der atmosphärische isländische Rock’n’Roll-Sound, der einzigartig für Sólstafir ist, denjenigen, die Zeuge ihrer epischen Sets werden, eine Reise durch Eis und Schnee, Feuer und Lava und atemberaubende Klanglandschaften ihres Heimatlandes.

Special Guests auf dieser Tour sind keine Geringeren als die finnischen Oranssi Pazuzu, die ihr kommendes Album, das noch in diesem Jahr bei Nuclear Blast Records erscheinen wird, vorstellen werden.

Vom 13. bis 24. November werden Hamferð von den Färöer-Inseln den Abend mit ihren eindringlichen Doom-Geschichten eröffnen, die den Zuhörer auf eine Achterbahn der Gefühle schicken. Dies ist ihre erste Tour zur Präsentation ihres neuesten Werks Men Guðs Hond Er Sterk, das am 22. März bei Metal Blade Records erscheint.

Vom 26. November bis 9. Dezember werden Helga von Season Of Mist Records als Support auftreten. Ursprünglich aus Dalarna, Schweden stammend, beschwört Helgas Sound Visionen von Wäldern und Natur in einer magischen Mischung aus Heaviness mit einer subtilen Prise Prog, während sie sowohl die schwedische als auch die englische Sprache im Text kombinieren.

Das Besondere an diesem Package ist, dass jede dieser Bands in ihrer Muttersprache singt, was die Möglichkeit bietet, wirklich in die Musik und den Auftritt einzutauchen.

Sólstafir kommentiert die Tour wie folgt: „Wir kommen mit ausgedehnten Shows, neuen Songs und alten Perlen zurück. Seit wir 2012 mit Oranssi Pazuzu in Transsilvanien gespielt haben, sind wir Fans von ihnen und freuen uns sehr, sie mit auf Tour zu nehmen. Mit dabei sind auch unsere Freunde von Hamferð, mit denen wir 2013 in ihrem Heimatland gespielt haben. Hamferð wird dabei sein, und die andere Hälfte werden unsere neuesten Freunde von Helga spielen.“

Line-Up

Aðalbjörn Tryggvason – Guitar, Vocals

Svavar Austmann – Bass

Hallgrímur Jón Hallgrímsson – Drums, Backingvocals

Sæþór Maríus Sæþórsson – Guitar

Sólstafir online:

https://www.solstafir.is/

https://www.instagram.com/solstafir_official/

https://www.facebook.com/solstafirice