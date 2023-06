Sólstafir: kündigen weitere Tourdaten mit The Abbey als Support an

Die isländische Post-Metal-Band Sólstafir hat bereits ihre Europatournee als Special Guest von Amorphis angekündigt, aber die Band hat die Tour nun um weitere Termine erweitert!

Die Tournee beginnt am 27. Oktober 2023 im Carlswerk Victoria in Köln (DE) und führt die Band in 15 weitere Länder, bis der letzte Vorhang am 2. Dezember 2023 in Vilnius (LT) fällt.

Aber es gibt noch mehr! Die Labelkollegen The Abbey werden die Tour bei neun Terminen unterstützen!

Sólstafir

+Amorphis

27 Oct 23 Köln (DE) Carlswerk Victoria

28 Oct 23 Geiselwind (DE) Music Hall

29 Oct 23 Utrecht (NL) Tivoli Vredenburg

30 Oct 23Karlsruhe (DE) Substage

31 Oct 23 Wörgl (AT) Komma VZ

01 Nov 23 Zagreb (HR) Boogaloo Club

02 Nov 23 Belgrade (RS) Dom Aladine *

03 Nov 23 Thessaloniki (GR) Principal Club Theater

04 Nov 23 Athens (GR) Fuzz Live Music Club

05 Nov 23 Sofia (BG) Hristo Botev Hall *

06 Nov 23 Bucharest (RO) Arenele Romane *

07 Nov 23 Cluj-Napoca (RO) Form Space *

09 Nov 23 Kosice (SK) Collosseum

10 Nov 23 Bratislava (SK) Majestic Music Club

11 Nov 23 Linz (AT) Posthof

12 Nov 23 Zlin-Cepkov (CZ) Masters of Rock Cafe

14 Nov 23 Gdansk (PL) B90

15 Nov 23 Kraków (PL) Kamienna12

16 Nov 23 Dresden (DE) Stromwerk

17 Nov 23 Weissenhäuser Strand (DE) Metal Hammer Paradise

18 Nov 23 Hannover (DE) Capitol *

19 Nov 23 Hamburg (DE) Uebel & Gefährlich **

21 Nov 23 Aarhus (DK) Train **

22 Nov 23 Stavanger (NO) Folken **

23 Nov 23 Bergen (NO) Hulen **

24 Nov 23 Oslo (NO) John Dee **

25 Nov 23 Gothenburg (SE) Brewhouse **

26 Nov 23 Stockholm (SE) Debaser Strand **

01 Dec 23 Riga (LV) Melna Piektdiena **

02 Dec 23 Vilnius (LT) Loftas **

* Special Guest bei Amorphis

** Support durch The Abbey

Sólstafir werden auf Tour gehen, um ihr aktuelles Album Endless Twilight Of Codependent Love zu unterstützen, das 2020 über Season of Mist veröffentlicht wurde. Letzte Woche wurde ein blutiges neues Musikvideo für den Track Dionysus veröffentlicht, das immer noch über den offiziellen Season of Mist YouTube-Kanal hier zu sehen ist.

Stöbert gerne im Time For Metal-Review zu Endless Twilight Of Codependent Love von unserem Redakteur René W.:

Mehr Informationen über Sólstafir und den Album-Details zu Endless Twilight Of Codependent Love bekommt ihr: hier

Sólstafir online:

www.solstafir.net

www.facebook.com/solstafirice

www.instagram.com/solstafir_official