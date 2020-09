Sólstafir: Video zu „Drýsill“ online

Seit wenigen Tagen ist das neue Video für Drýsill (isländsich für Dämon) online. Das Video wurde unter der Regie von Kim Holm gedreht und erstellt. Animation und FX von David Hall.

“This is the story of a woman who fell for someone who promised her the world with his smile. She fell captive to his mind games. His intentions were riddled with evil as he fed off of her love. Her humanity disappears as he gains power by mentally and physically torturing her, keeping her locked away in a prison of her own mind. The video illustrates her personal journey through hell as she spirals further into the darkness of captivity until what feels like the end. But one day she is able to gather her strength and use the rest of her power towards the dark to fight her way back into the light. As she kills him with the very shovel he was going to use to bury her with, he is still smiling at her. Laughing at her. Mocking her. This song is about fighting the demons that you allow to control your mind, and breaking free. It’s about rescuing yourself and finding the strength and the courage to be victorious, no matter how hurt you’ve been.

We were excited to work with Kim Holm (Svartir Sandar album artwork) on this one as we felt he could perfectly capture the dark feelings of despair represented in this story with his art.“ – Hallgrímur Jón Hallgrimsson

Ein Vierteljahrhundert nachdem Sänger/Gitarrist Aðalbjörn „Addi“ Tryggvason das atmosphärische isländische Metal Quartett Sólstafir mitbegründet hat, folgen sie noch immer ihrer Grundregel – dass es keine Regeln gibt. Für sie fühlt es sich natürlich an, einen epischen 10-minütigen Song ohne traditionellen Vers/Chorus-Abtausch zu schreiben. Ihre Musik fließt seit jeher wie es ihnen gefällt. „Nachdem wir lange eine Metalband waren und Phasen von Shoegaze, atmosphärischen Black Metal und Post-Rock durchlebten, fühle ich mich einfach privilegiert, alle meine Lieblingsgenres mischen zu können und damit durchzukommen“, sagt Tryggvason. Im musikalischen Kosmos von Sólstafir wirbeln so unterschiedliche Künstler wie die Beatles, Kraftwerk, Darkthrone, Ennio Morricone und Billy Corgan umher und sickern unüberhörbar bis ins Songwritung durch.

Das Cover für das neue Album, Endless Twilight Of Codependent Love, erinnert sogar an ein berühmtes Smashing Pumpkins-Albumcover. Das Aquarell The Lady Of The Mountain ist die weibliche Personifizierung Islands und wurde erstmals 1864 von Johann Baptist Zwecker in einem Buch mit isländischen Volksmärchen veröffentlicht, aber so nie der Öffentlichkeit gezeigt. Den Isländern war dieses Bild bis vor kurzem nur als schwarz-weißer Holzschnitt bekannt bis zwei Isländer das Original in einer walisischen Museumsgalerie fanden, wo es ein Jahrhundert lang aufbewahrt wurde. Jetzt ist es wieder zu Hause und schmückt das Cover des neuen Sólstafir-Albums.

„Jeder Mensch in Island kennt dieses Bild“, erklärt Tryggvason und plötzlich taucht das Original auf und jeder sagt: „Oh mein Gott, das sind die schönsten Farben, die ich je gesehen habe. Und warum erinnert es mich an Smashing Pumpkins Mellon Collie And The Infinite Sadness? Das ist also rein zufällig. Als wir dieses Foto sahen, mussten wir es verwenden. Es ist zu schön.“

Während sich die frühen Sólstafir-Texte mit der nordischen Mythologie und Kritik an der organisierten Religion befassten, erkunden die neueren Lieder ihre spirituelle Verbindung mit der Natur und aktuell auch mit psychischen Störungen, die von Depressionen bis hin zu Alkoholismus reichen und mit dem Tabu, das vor allem Männer aus Angst als schwach wahrgenommen zu werden, über solche Themen sprechen.

Endless Twilight Of Codependent Love Tracklist:

1. Akkeri

2. Drýsill

3. Rökkur

4. Her Fall From Grace

5. Dionysus

6. Til Moldar

7. Alda Syndanna

8. Or

9. Úlfur

Bonus tracks

10. Hrollkalda Þoka Einmanaleikans

11. Hann For Sjalfur