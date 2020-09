Time For Metal und Turn The Course gratulieren herzlich den Gewinnern und bedanken sich bei allen Teilnehmern!

Das Turn The Course Fanpaket besteht jeweils aus der EP No One Can Safe Us als CD, Stickern und einem T-Shirt in der Größe deiner Wahl:

Die Gewinner sind:

Ursula Sch.

Daniel E.

Frank W.

Renata K.

Die Gewinner werden zusätzlich per Mail benachrichtigt und euer Gewinn befindet sich auf dem Postweg zu euch.