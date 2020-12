V.E.R.S.U.S: veröffentlichen „Die Schönste Zeit Im Jahr“

Am 20.12.2020 feierte der neue Song der Chartbreaker von V.E.R.S.U.S seine Premiere. Der Titel Die Schönste Zeit Im Jahr ist Programm. Die Band freut sich mit uns allen auf die Zeit, in der Festivals wieder möglich sein werden. Das Video zu Die Schönste Zeit Im Jahr wird unter anderem von Glory & Fame Music, Rock Am Stück, G.O.N.D. sowie NauntownMusic präsentiert und ist unter folgendem Link zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=4d8AyU3eTM0

In dem Zusammenhang wird hier gern auf das von der Band selbst veranstaltete LA F.A.M.I.L.I.A Festival hingewiesen. Das Event findet am 04.06. und 05.06.2021 in Frankfurt / Main im Burghof Hühnerstall statt. Neben V.E.R.S.U.S sind bereits einige weitere Acts bestätigt wie unter anderem Unherz, King Kongs Deoroller, Area Desaster und Edelweiss. Weitere Infos und Tickets gibt es hier: LA F.A.M.I.L.I.A

Doktrin – Mit Eiern, Herz, Wille Und Verstand wurde am 08.05.2020 veröffentlicht und erreichte #58 der deutschen Albumcharts. Das Album mit 13 Songs ist als Digipack und limitierte Fanbox mit Album, Shirt, Patch, Buttons, Aufkleber und persönlichem Grußwort in einer schicken Metallbox bei Halt die Schnauze Mailorder vorbestellbar.

Die Band sagt über Doktrin – Eiern, Herz, Wille Und Verstand:

„Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand…Wer uns kennt, wird schnell erkennen, wie wir unseren Weg beschreiten. Für uns sind dies die zutreffendsten Worte unserer bisherigen Reise sowie dem was noch kommt und für was W.I.R. stehen und uns eine Überschrift zu geben. Wir haben die Erlebnisse der letzten 2,5 Jahre und das, was seit langem in unseren Köpfen spuckt, in Songs 13 verpackt. Wir wollen das, was uns bewegt mit euch teilen.

Fetter handgemachter Frankfurter #gutSach Rock N Roll, Party, Emotionen!

Mal geht‘s rauf und mal runter, was zu lachen, mit Sicherheit auch was zum Nachdenken und ein ultra-fetter Sound. Das alles versprechen euch die neuen Stücke die wir (und wie soll‘s auch anders sein…) mit Eiern, Herz, Wille und Verstand vertont haben. 13 Songs, die eure Ohren, Herzen und den Verstand erweitern werden!“

V.E.R.S.U.S

Nils – Stimme / Gitarren

Sascha – Schlagzeug / Stimme

Eddie – Bass Stimme

Sepp – Gitarre / Stimme

www.versus-ffm.de/

