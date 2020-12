Wardruna: veröffentlichen neuen Song ‚Andvevarljod‘

Kurz vor Weihnachten, genauer gesagt, passend zur Wintersonnenwende, veröffentlichen die nordischen Geschichtenerzähler Wardruna den neuen Song Andvevarljod (Das Lied der Geist-Weber). Hier kann man sich einen Auszug aus Andvevarljod ansehen, den Einar Selvik in seinem Studio eingespielt hat:

Andvevarljod ist ein zentrales Stück auf dem neuen Wardruna Album Kvitravn, das am 22. Januar 2021 via Columbia/Sony Music erscheint. Es untersucht die nordischen Schicksalsgöttinnen, die Nornen, das Spinnen von Lebensfäden und die altnordische wie lappische Idee, dass der Geist eines Menschen mit dem Wind verbunden ist – sowohl vor als auch nach seiner Geburt. Auf Andvevarljod ist ein kleiner Chor berühmter traditionell norwegischer Sängerinnen zu hören, Kirsten Bråten Berg, Sigrid Berg, Unni Løvlid, Ingebjørg Reinholdt zusammen mit Wardruna Sängerin Lindy-Fay Hella.

Einar Selvik sagt über den Song: “Für mich persönlich hat ‘Anvevarljod’ eine ganz besondere Bedeutung und markiert den Anfang des Schaffensprozesses von ‘Kvitravn’. Musikalisch gibt er sehr alten Lied-Traditionen eine Stimme und wird außerdem von denen gesungen, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass diese Traditionen am Leben erhalten werden – für uns und für die Generationen, die nach uns kommen. Ein ganz spezieller Dank also an unsere Gast Sängerinnen, dass sie uns ihr Talent zur Verfügung gestellt haben und für ihre unschätzbare Arbeit, diese Traditionen am Leben zu erhalten!”

Quelle: Sailor Entertainment