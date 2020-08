Maahes: veröffentlichen „Reincarnation“ Titeltrack als Lyricvideo

Am 18. September erscheint das Debut Album Reincarnation der ägyptophilen Black Metaller von Maahes. Als Vorgeschmack auf den knapp 37 minütigen Longplayer gibt es ab sofort den Titeltrack des Albums auf Youtube.

Das Album enthält 9 Songs, welche von Florian Dammasch im Nightside Audio (u.a. Eïs, Ash Of Ashes) gemixt und gemastert wurden. Die finale Tracklist des Konzeptalbums, welches stilistisch einem Querschnitt durch ein Vierteljahrhundert extremer Metal Geschichte gleichkommt, findet ihr anbei. Ihre Live Wiedergeburt feiert die Band mit ihrer beeindruckenden Bühnenshow anlässlich des CD Releases mit gleich zwei sogenannten „Abstandskonzerten“ am VÖ Wochenende in Regen und im Backstage in München!

Trackliste: