Curse Of Cain – Achtung!

Die schwedische Metalband Curse Of Cain hat bisher zwei Alben veröffentlicht. Ihr Debütalbum, das selbstbetitelte Werk Curse Of Cain, erschien 2023, gefolgt vom aktuellen Werk Achtung!. Der Silberling wurde bereits im letzten Herbst über das Label ROAR veröffentlicht und kommt mit zehn Songs auf eine Spielzeit von über 37 Minuten. Dabei streifen sie diverse Genres und haben grundsätzlich eine moderne Haltung.

Weniger Achtung, mehr Durchschnitt

Curse Of Cain generieren auf Achtung! spannende Passagen, schaffen es jedoch nicht, diese in allen Werken zu verankern. Zwischen prägnanten Refrains warten höhepunktarme Kompositionen. Mirror Mirror und Feel The Pain bilden einen guten Anfang und ziehen den Hörer schnell in die Platte. Melodic-Death-Metal-Hooks greifen in NDH aber auch moderne Metal-Handschriften auf. Der Titeltrack Achtung! ist eine der negativeren Auskopplungen. Sobald die NDH-Einflüsse Tragkraft bekommen, verflacht der Hörspaß von Curse Of Cain. Grundsätzlich schaffen die Skandinavier aber ein lockeres Soundgefüge, welches den Hörer nicht erdrückt. Das The-Hooters-Cover von All Your Zombies gefällt mir persönlich richtig gut und bildet einen Höhepunkt der Veröffentlichung. Schaffen es Curse Of Cain, die Qualität über die gesamte Spielzeit zu halten, dürfte es für die Formation noch deutlich weiter auf der Karriereleiter nach oben gehen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Cruse Of Cain – Achtung! in unserem Time For Metal Release-Kalender.