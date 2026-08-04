Revel In Flesh: veröffentlichen neuen Song „Priest Of Flesh“ vom kommenden Album

Mit Flesh For The Kult Of Death, das die Band in neuer Besetzung präsentiert, schlagen Revel In Flesh ein neues Kapitel auf – eines, das zugleich eine kompromisslose Rückkehr zu ihren Wurzeln markiert. Die Band besinnt sich – über ihre jüngsten Veröffentlichungen hinaus – wieder auf jene Essenz, die sie von Anfang an auszeichnete: düsteren, riff-orientierten Death Metal, der tief im klassischen schwedischen Sound verwurzelt ist.

Priest Of Flesh ist eine Hommage an Judas Priest! Hier könnt ihr euch den Song anhören:

Inspiriert vom Geist früher Alben wie Manifested Darkness und Death Kult Legions, entfesselt Flesh For The Kult Of Death eine gewaltige Mischung aus „Chainsaw“-Gitarren, morbiden Melodien und einer unheilvollen Atmosphäre, die den Hörer von der ersten bis zur letzten Note in ihren Bann zieht. Dabei gelingt der Band weit mehr als nur ein nostalgischer Rückblick: Revel In Flesh verbinden die rohe Energie ihrer Anfangstage mit der Erfahrung und dem kompositorischen Können einer über die Jahre gereiften Band.

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