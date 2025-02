Feuerschwanz: kündigen neues Studioalbum „Knightclub“ für 25.07.2025 über Napalm Records an

Feuerschwanz veröffentlichen am 25. Juli 2025 ihr neues Studioalbum Knightclub über Napalm Records! Bereits am vergangenen Freitag haben die Folk Metal-Chartstürmer ein feierwütiges Musikvideo zum Titeltrack veröffentlicht. Nur einen Tag später begeisterten Feuerschwanz mit genau diesem Song in einem spektakulären Halbfinale des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest 2025 in Basel ein Millionenpublikum und überzeugten die Jury mit ihrer herausstechenden Performance. Nun steht die Band aus Franken zurecht im Finale der von Stefan Raab initiierten Show Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland, das am kommenden Samstag, dem 01.03.2025 live in der ARD stattfindet. Dort werden fünf Acts von Stefan Raab und seiner Jury in die entscheidende Runde gewählt. Danach liegt es am Publikum, zu bestimmen, wer Deutschland am 17.05.2025 in Basel vertreten wird. Die Abstimmung erfolgt per Televoting, Online-Voting (esc.vote) oder per SMS. Auch Fans außerhalb Deutschlands können am Voting teilnehmen.

Feuerschwanz haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Wandlung durchgemacht und veröffentlichten mit Knightclub nicht nur zum ersten Mal ein Studioalbum mit englischem Titel, sondern bedienen sich auch in den Lyrics vermehrt der englischen Sprache. Knightclub ist geprägt von Hits mit Ohrwurmcharakter, absoluter Partylaune, großen Hymnen und harten Metal Riffs. Dabei schaffen sie es, einmal mehr ihren unverwechselbaren Humor in vor Energie strotzende Songs einfließen zu lassen.

Feuerschwanz zum neuen Album:

Knightclub – für uns eine konsequente Fortsetzung der Vorgänger-Alben, thematisch und musikalisch noch etwas mehr auf die Spitze getrieben! Es wird mächtig episch und gleichzeitig wild und verrückt! Dieses Album holt jeden ab: Fans von großer Fantasy, Heldengeschichten und bedingungsloser Party, Freunde fetter Gitarrenriffs und fröhlicher Folkinstrumente. Werdet Teil des Knightclubs und folgt uns auf diesem weiteren Schritt unserer unvergleichlichen Reise!” Schau dir das offizielle Musikvideo zu Knightclub hier an: