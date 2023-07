Anoushbard – Abandoned Treasure

Die iranische Band Anoushbard, gegründet im Jahr 2017, präsentiert stolz ihr zweites Album mit dem Titel Abandoned Treasure. Nach ihrem erfolgreichen Debütalbum Mithra im Jahr 2020 haben sie sich weiterentwickelt und ihr neuestes Werk mit vielen Facetten des Progressive Metal versehen. Das Album wurde in Eigenproduktion erstellt und steht bereits seit dem 01.04.2023 zur Verfügung. Der Iran ist harten Klängen weiterhin nicht wohlgesonnen, umso beeindruckender ist es, dass sich die drei Musiker von der durchaus brenzligen Situation nicht davon abhalten lassen, ihre Musik zu zelebrieren.

Die Bandmitglieder Siavash Motallebi und Sherwin Baradaran stehen seit der Gründung von Anoushbard im Zentrum dieses musikalischen Abenteuers. Sie überzeugen auf Abandoned Treasure gemeinsam mit ihrer Gitarrenarbeit und bilden ein harmonisches Duo. Sherwin Baradaran führt nicht nur mit seinen Gitarrenkünsten, sondern auch mit seiner kraftvollen Gesangsstimme, die mit den markanten Einlagen viele kleine Höhepunkte bildet. Arman Tirmahi, der seit 2020 als Bassist zur Band stieß, sorgt für eine solide rhythmische Basis, die den Songs eine Tiefe verleiht. Gemeinsam ergänzen sie sich zu einem klanglichen Bollwerk, das den Zuhörer in ein Schlachtfeld schubst, das von Opeth bis hin zu ruhigeren Hypocrisy Stücken und Slayer Klassikern reicht und dabei stets progressiv zu Werke geht.

Mit einer Spiellänge von 38 Minuten präsentiert Abandoned Treasure acht gleichermaßen starke Songs, denen es nur ein wenig an der jeweiligen individuellen Klasse fehlt. Tower Of Silence (Dakhma) und Blacksmith’s Apron können als Einzelwerke noch am meisten punkten. Aufgrund der wirklich schwierigen politischen Lage in ihrer Heimat muss man noch mal ganz deutlich den Mut der drei Musiker hervorheben. Mit der Basis aus dem zweiten Longplayer können sie weiter nach vorne blicken. Der Sprung mit den düsteren Klängen in die Extreme Metal Gefilde dürfte der Richtige sein. Jetzt muss nur noch am Feinschliff gearbeitet werden.

