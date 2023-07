Davy Jones – Wake The Dead

Artist: Davy Jones

Herkunft: Lennestadt, Deutschland

Album: Wake The Dead

Genre: Punkrock

Spiellänge: 24:35 Minuten

Release: 11.08.2023

Label: DJ Records, Timezone Distr.

Link : https://www.facebook.com/davyjonespunk

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Dave

Schlagzeug – Flo

Bass – Lummsky

Tracklist:

No Way Back Shadows Desperation Endless Race My Destiny Dead Mans Town Wake The Dead Black Blood On The Run Old Town Bar

Am 11.08.2023 gibt es mal wieder frischen alten Punkrock auf die Ohren. Die aus Lennestadt (Sauerland) stammende Punkrock Kapelle Davy Jones wird über DJ Records ihr Album Wake The Dead auf CD und violettem Vinyl herausbringen.

Vieles der Band bleibt im Verborgenen, auch die Tatsache, ob der Bandname nun eine Verneigung vor dem gleichnamigen Sänger der Monkees ist oder sich auf das Synonym für die letzte Ruhestätte ertrunkener Seeleute, also dem „Seemannsgrab” bezieht. Ok, das Cover des Albums lässt natürlich Rückschlüsse zu. Ich werde wohl noch mehr über die Band erfahren, denn die drei Musiker bedanken sich bei ein paar Leuten, u.a. bei Seba und Pitti. Damit komme ich der Sache natürlich näher, denn die Brüder Seba und Pitti stammen auch aus Lennestadt und sind zudem noch Bestandteil der mir sehr bekannten geilen Thrasher Eradicator. Den Pitti dann einfach mal kurz angeschrieben: „Ey, kennst du Davy Jones?“ Die Antwort kommt prompt: „Jupp, beste Freunde!“ Alles klar Pitti, da muss natürlich ein Review her, zumal mir der Promo-Pitbull das Album auch noch nahegelegt hat.

Ok, die Scheibe in den CD-Player und es fetzt gleich mit dem Opener No Way Back. Ja richtig, jetzt gibt es natürlich keinen Weg zurück. Das wäre auch vollkommen unnötig, denn das Ding wirft keine Schatten (Shadows) und kommt wie ein Endless Race daher. Ganze zehn zackige und rotzige Punkrock Songs in bester traditioneller Manier (oh Gott, jetzt muss man bei Punkrock schon von Tradition reden 😉 ). Kaum ein Song über drei Minuten (nur zwei kommen darüber), also werden hier schlicht auch keine Genregrenzen gesprengt! Einfach nur so On The Run ist das Ding, ein Song folgt dem anderen vehement und gnadenlos. Immer recht laut, intensiv und kraftvoll. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass man in Dead Mans Town die Toten erweckt (Wake The Dead) und denen in die Glieder wieder Blut einfährt, Black Blood halt.

Mit Wake The Dead kann die Party steigen – die Release Party steigt übrigens am 12.08.2023 im Kulturgut Schrabbenhof in Kirchhundem, nahe bei Lennestadt! Da wird man viel Spaß haben. Ich muss leider fernbleiben, da am selben Tag das Hoflärm Festival im Westerwald stattfindet.

Die erste Singleauskopplung Desperation stammt übrigens schon von 2021. Bis zur Fertigstellung des Albums war man dann ja wohl etwas langsamer als auf diesem selbst!