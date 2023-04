Udånde – Slow Death: A Celebration Of Self-Hatred

Schon verrückt, jetzt sind wir bereits im Mai 2023 angekommen und ich kann nicht anders, als noch einmal in die „Restekiste“ der liegengebliebenen Promos von 2022 zu gucken. Und natürlich ist es wieder einmal ein Promo aus den schwarzen Nischen und Ecken dieser Kiste.

Schuld daran, dass ich hierzu ein Review mache, sind eigentlich die Dänen von Afsky . Die habe ich zuletzt als Support von Uada gesehen und die haben mich regelrecht umgehauen. Udånde können tatsächlich in diesem Zusammenhang genannt werden. Genauso wie Afsky ist Udånde Einmannprojekt und beide Männer sind Dänen. Bei Udånde ist dies Rasmus Ejlersen und bei Afsky ist es Ole Pedersen Luk. Beide Musiker verbindet, dass Rasmus Ejlersen als Live-Musiker bei Afsky tätig war. Vielfach ist zu lesen, dass Afsky die Hauptband von Rasmus Ejlersen sei; dem ist allerdings nicht so, da er hier „nur“ als Live-Musiker fungierte.

Der Däne Rasmus Ejlersen ist mittlerweile in die Slowakei ausgewandert, daher wird Udånde immer gerne als slowakische Band genannt. Egal nun, ob dänisch oder slowakisch, großartiger Atmospheric Black Metal ist es auf jeden Fall. Hier ist wieder die Verbindung zu Afsky, denn dass der Mann dort jahrelang gespielt hat, kann er mit seinen eigenen Werken nicht verleugnen.

Slow Death: A Celebration Of Self-Hatred ist nach Life Of A Purist bereits das zweite Album innerhalb von zwei Jahren. Da hat sich Rasmus Ejlersen während Corona wohl eine Menge Zeit genommen. Und das meine ich ehrlich, denn hier wirkt alles ausgereift und nicht einfach so dahingespielt.

Intensiver, rauer und kalter Black Metal ist hier angesagt, der zudem ergreifende Melodien von nordischer Kälte besitzt. Ein intensives und eindringliches Werk von Udånde, das wohl autobiografisch und eine ganz persönliche Therapie von Rasmus Ejlersen ist, um mit Angstattacken, Depression und Medikation umzugehen. Wer atmosphärischen Black Metal mag, kann hier getrost zugreifen!

HIER! geht es für weitere Informationen zu Udånde – Slow Death: A Celebration of Self-Hatred in unserem Time For Metal Release-Kalender.