Beheaded: veröffentlichen Visualizer-Video zu „Xtrajt L-Infern“ aus ihrem Album „Għadam“

Die maltesischen Death Metaller Beheaded haben ein neues Visualizer-Video für den Track Xtrajt L-Infern veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem neuen Album Għadam, das Ende Juli bei Agonia Records erschienen ist. Das Video kann hier angesehen werden:

Għadam ist ein Album, das eine bedeutende Weiterentwicklung in der Reise der Band darstellt und das erste Death Metal Album ist, das jemals in Maltesisch geschrieben wurde. Es verbindet maltesischen Horror, Literatur und Death Metal zu einem kohärenten Konzept. Das Album integriert musikalische Einflüsse, die in dem Erbe der Insel verwurzelt sind, und kombiniert die charakteristische Aggressivität der Band mit Elementen traditioneller religiöser und folkloristischer Musik. Diese einzigartige Fusion zollt den kulturellen Ursprüngen der Band Tribut. Mit Għadam überschreiten Beheaded nicht nur die Grenzen ihres Sounds, sondern festigen auch ihr Erbe als Pioniere des maltesischen Death Metal.

Mehr Informationen zu Beheaded und dem neuen Album Għadam findet ihr hier:

Beheaded online:

https://www.facebook.com/BeheadedMT

https://www.instagram.com/beheaded_since_1991