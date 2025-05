Beheaded: enthüllen Details zum neuen Album „Għadam“ und teilen Kino-Trailer zum Musikvideo „Il-Kittieb“

Die preisgekrönten maltesischen Death-Metaller Beheaded präsentieren ihr neues Album Għadam, das am 25. Juli bei Agonia Records veröffentlicht wird. Auf diesem Album tauchen sie tief in die Folklore und den Glauben ihrer Heimatinsel ein. Zudem wurde ein Kinotrailer zur kommenden Single und zum Musikvideo Il-Kittieb von Raul Noise veröffentlicht.

Den Trailer könnt ihr hier ansehen:

Għadam ist ein Album, das eine bedeutende Weiterentwicklung in der Reise der Band darstellt und das erste Death-Metal-Album ist, das jemals in Maltesisch geschrieben wurde. Es verbindet maltesischen Horror, Literatur und Death Metal zu einem kohärenten Konzept. Das Album integriert musikalische Einflüsse, die in dem Erbe der Insel verwurzelt sind, und kombiniert die charakteristische Wildheit der Band mit Elementen traditioneller religiöser und folkloristischer Musik, wodurch eine einzigartige Fusion entsteht, die den kulturellen Ursprüngen der Band huldigt. Mit Għadam erweitern Beheaded nicht nur die Grenzen ihres Sounds, sondern festigt auch ihr Erbe als Pioniere des maltesischen Death Metal.

Għadam basiert auf und ist inspiriert von den Büchern des maltesischen Horrorautors Anton Grasso, einschließlich des Titels selbst. Das Werk umfasst neun Songs, die alle den Titel eines Buches des Autors tragen, die dann in einer Geschichte, einem Thema oder einem Sujet interpretiert werden, das sich von dem unterscheidet, was man im Buch findet. Es ist auch erwähnenswert, dass auf Għadam Passagen, Phrasen und Themen aus klassischen Werken der lokalen Poesie sowie Auszüge aus Gebeten und religiösen Referenzen zu finden sind.

Die Idee hinter der Wahl, dass Għadam ein vollständig in Maltesisch verfasstes Werk ist, besteht darin, dass es dem lokalen kulturellen Erbe huldigt und dieses im Kontext von allem, was mit Horror, Angst, Aberglauben, dem Okkulten, dem Makabren, Folklore und der Art und Weise, wie diese Hand in Hand mit Glauben und Hingabe existieren, erkundet.

Beheaded kommentieren: „Għadam, the band’s seventh album, is a dark narrative unfolding across the nocturne-esque Maltese landscape. It delves into the island’s folklore, where superstition and fervent religious devotion create a chilling atmosphere. This journey into the abyss is led by the authoritative voice of Anton Grasso’s works, the infamous Maltese horror writer, whose stories serve as a guiding light through the gloom. While retaining the essence of their signature sound, Beheaded infuses Għadam with the haunting sonorities of traditional religious harmonies and funeral marches, creating a sonic tapestry that is both brutal and profoundly unsettling.”“

Das Album wurde in den MK2 Recording Studios (Italien) von Davide Billia (Antropofagus, Coffin Birth) aufgenommen und gemischt, während das analoge Synth-Engineering von Nicolò Brambilla im Echoes Studio (Italien) durchgeführt wurde. Der Song Irmied wurde in den Railway Studios (Malta) von Peter Borg aufgenommen und von Simone Brigo auf einer traditionellen handgefertigten Harfengitarre gespielt, die von Josef Camilleri (Cross Guitar Work) zur Verfügung gestellt wurde. Għadam wurde von Wojtek Wiesławski im Hertz Studio (Polen) gemastert. Ein Foto von Raffaele Montepaone ziert das Cover-Artwork.

Għadam – Trackliste:

1. Għadam

2. Xtrajt L-Infern

3. B’niket Inħabbru L-Mewt

4. Iħirsa

5. Il-Kittieb

6. Ix-Xjaten Ta‘ Moħħi

7. Iljieli Bla Qamar

8. Jidħaq Il-Lejl

9. Irmied

Bevorstehende Shows:

29th August – Gothoom Festival – Slovakia

16th October – USA TBA

17th October – USA TBA

18th October – Mutilated Fest – NYC Brooklyn – USA

Beheaded Besetzung:

Frank Calleja – Gesang

Simone Brigo – Gitarren

Fabio Marasco – Gitarristen

David Cachia – Bass

Davide Billia – Schlagzeug

Beheaded online:

https://www.facebook.com/BeheadedMT

https://www.instagram.com/beheaded_since_1991