Prometheus Rising: veröffentlichen „Blood Of The Elohim“

Die chilenische Band Prometheus Rising hat ihr neuestes Studioalbum Blood Of The Elohim veröffentlicht. Diese semi-konzeptionelle Produktion markiert ein neues kreatives Kapitel für das von Manuel Alarcón Saavedra geleitete Projekt, dem ehemaligen Bassisten und Gründer von Inferis. Das Album vereint die rohe Kraft des Metals mit historischen, mystischen und philosophischen Themen und festigt den beeindruckenden Sound der Gruppe innerhalb der Heavy- und Power-Metal-Szene des Landes.

Blood Of The Elohim ist in zwei unterschiedliche narrative Stränge unterteilt. Der erste behandelt menschliche und historische Themen, von dem Widerstand der Mapuche während des Arauco-Kriegs und der Geschichte zweier mystischer Krieger bis hin zur Resilienz angesichts von Katastrophen und der zeitlosen Figur des Tyrannen durch die Jahrhunderte.

Die zweite Hälfte des Albums taucht in eine mystisch-religiöse Saga ein, die eine gewagte Neubewertung des Alten Testaments vorschlägt. Es wird angedeutet, dass die vermeintlichen physischen Manifestationen von Yahweh in Wirklichkeit Fehlinterpretationen technologisch fortgeschrittener Wesen waren, die sich der aufstrebenden Menschheit als Götter präsentierten.

„Our goal is to keep growing, make a name for ourselves on the world stage, and share the bill with other bands in the genre“, kommentiert Manuel Alarcón. „This record represents years of hard graft and a personal quest navigating history, faith, and science fiction.“

Blood Of The Elohim – Trackliste:

1. In The Beginning / Blood Of Elohim

2. In The Search Of The Gods

3. The Dark Tyrant

4. They Come At Night

5. L.D.I. (Blood Of Heroes)

6. Stormriders

7. All That’s Left Behind

Die Produktion des Albums wurde von Manuel selbst übernommen, der auch die Gitarren, Vocals und Drums zwischen 2023 und 2024 in den Coyote Recordings in Viña del Mar aufnahm. Das Werk enthält Beiträge von Rodrigo Aranda am Bass und für technische Beratung, sowie Vicente Salucci an der Leadgitarre und Oscar Andrés als Gastdrummer für Live-Auftritte. Alarcón war zudem für das Mixing, Mastering und die visuelle Gestaltung verantwortlich, was dies zu einer wahren Autorenwerk macht.

Die chilenische Band Prometheus Rising wurde 2021 in Viña del Mar gegründet und feierte mit ihrer Debütveröffentlichung erste Erfolge. Diese erste Veröffentlichung beinhaltete eine beeindruckende Liste von Gastmusikern, darunter Henning Basse (Metalium), Dan Elbeman (Bloden Wedd) und den Gitarristen Gabriel Hidalgo. Mit ihrem neuen Song Blood Of The Elohim festigt die Band ihre einzigartige Identität und ist bereit, ihren Namen weit über die chilenische Metalszene hinaus auf die internationale Bühne zu projizieren.