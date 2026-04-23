Kypra: veröffentlichen neue Single „Itinere Inferi“

Wir freuen uns, die Veröffentlichung der neuen Single von Kypra, Itinere Inferi, inklusive des Titels Ne Ascendat, bekannt zu geben. Der Song ist ab sofort auf allen Streamingplattformen verfügbar. Diese neuen Stücke markieren einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Band: Kypra erkunden kraftvollere Klangwelten und aufwändigere Arrangements, ohne dabei die bisherige Essenz der Band zu verlieren.

Mit Einflüssen, die vom Folk bis zum Heavy reichen und Anklänge an Epic und Death berühren, verbindet Itinere Inferi Melodie und Wucht und fesselt das Gehör des Zuhörers. Der Song erzählt eine volkstümliche Legende, wonach Pontius Pilatus, sich der Feigheit bewusst, die zur Übergabe Jesu an das Kreuz geführt hat, um seine Schuld ringt und schließlich in den Pilatussee springt, wodurch er sich für immer mit seinem Blut befleckt.

Zur Veröffentlichung des Singles erscheint ein exklusives Musikvideo, gedreht in den stimmungsvollen Hügeln der Provinzen Fermo und Ascoli Piceno. Dank der Zusammenarbeit mit der Contrada San Giovanni di Sant’Elpidio a Mare für die Kostüme, den Darbietungen von Carlo Procaccini und Stefano Franca sowie der technischen Unterstützung der Pro Loco di Monturano verleiht das Video der Erzählung zusätzliche visuelle Tiefe und versetzt den Zuschauer in eine eindringliche, atmosphärische Welt.

Fans des Genres dürfen sich erneut auf ein immersives Erlebnis freuen, das Musik, Bild und Emotion auf einzigartige Weise im Folk‑Bereich vereint.