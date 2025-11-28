Nytt Land: enthüllen erste Single „Totem“ mit Video und Details vom kommenden neuen Album „Aba Khan“

Nytt Land haben das Musikvideo zu Totem als erste Single aus ihrem kommenden Album Aba Khan veröffentlicht. Das zehnte Studioalbum der sibirischen Ritual-Folk-Band aus Kalachinsk wird am 20. Februar 2025 erscheinen.

Seht euch das Video zu Totem hier an:

Nytt Land kommentieren: „In all truth, Totem is a spell that is part of the Mansi tribe’s ritual traditions, who preserve their ancestral faith and shamanic lore in the wild forests of Western Siberia and the Ural Mountains to this day.“ Multiinstrumentalist und Kehlkopfsänger Anatoly Pakhalenko erklärt weiter: „This is not just a song, it is a real and ancient ritual of worshipping the elder spirits of the forest. Prepare to become a part of it.“

Aba Khan – Tracklist:

Aba Khan Taiga Totem Uitag Mansi The Oath Prayer Tygir Tayii (Heavenly Sacrifice)

Mit ihrem zehnten Album Aba Khan knüpfen Nytt Land an den stilistischen Faden an, den sie zuvor mit Ritual (2021) gesponnen haben. Die Musik basiert im Allgemeinen auf einem Fundament aus aktuellem ritualistischem Dark Folk, zu dem das Duo aus Sibirien Elemente aus den einheimischen Traditionen ihrer Heimat hinzufügt.

Recording, Mixing & Mastering: Anatoly Pakhalenko im Nytt Land Studio, Kalachinsk, Siberia (RU)

Artwork: Natalia Pakhalenko

Layout: Natalia & Anatoly Pakhalenko

Verfügbarer Formate: Aba Khan wird als Digipak-CD, Vinyl-LP in zwei Farbvarianten erhältlich sein.

Obwohl Nytt Land mit Aba Khan zu einer weniger strengen und eher populären Formel zurückkehren, schöpfen sie ihre Inspiration aus einem ganzen Jahr des Reisens durch die weiten Gebiete Sibiriens. Das Paar entdeckte neue Regionen und machte Bekanntschaft mit den spirituellen Traditionen der indigenen Völker, die sie trafen. Das Ergebnis dieser Reise ist eine Sammlung von unschätzbaren Schätzen, die respektvoll in eine zeitgenössische musikalische Sprache übersetzt wurden.

Trotz der Zusammenarbeit mit einem Label setzten Nytt Land ihre selbstveröffentlichten Alben fort, meist als Outlet für jene Alben, die der Bewahrung sibirischer Traditionen gewidmet sind. In einer natürlichen Entwicklung trat das einheimische Element auch auf den Labelveröffentlichungen ab Ritual (2021) immer häufiger in Erscheinung.

Treue zu ihren oft dunklen und mysteriösen Themen spiegeln die Texte von Nytt Land Mythen und Geschichten aus Legenden und historischen Quellen wider. Diese werden in den Sprachen sowohl der indigenen sibirischen Stämme als auch des Alt-Nordischen erzählt, wobei sich das Gleichgewicht im Laufe der Zeit allmählich zugunsten der ersteren verschiebt.

Nytt Land widmen Aba Khan den großartigen, schönen und alten Ländern Sibiriens. Begleitet sie auf einer Reise durch Zeit und Raum, wo Geister herrschen, Schamanen das Volk beschützen und alte Götter flüstern.

Nytt Land sind:

Natalia Pakhalenko – Gesang, Kehlkopfgesang, Schamanentrommeln

Anatoly Pakhalenko – Kehlkopfgesang, Talharpa, Flöten, Percussion, Mundharmonika

Aleksandr Rosliakov – Live-Schlagzeug

