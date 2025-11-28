The Rods: veröffentlichen kraftvolles neues Video „Tears For The Innocent“

Nach der gefeierten Veröffentlichung ihres neuesten Albums Wild Dogs Unchained über Massacre Records hat das legendäre US-amerikanische Heavy-Metal-Trio The Rods das neue Video zu Tears For The Innocent veröffentlicht – ein eindringlicher und emotionaler Song, der zu den ergreifendsten Momenten des Albums zählt. Seht euch das Video hier an:

Tears For The Innocent, geschrieben und gesungen von Gitarrist und Sänger David „Rock“ Feinstein, ist eine tief empfundene Reflexion über die Verwüstung des Krieges und das menschliche Leid, das er hinterlässt.

„This song is about senseless war, and the innocent people that die because of it“, eklärt Feinstein. „We cry for those innocent people and feel sorry for what they have lost — their homes, their land, their lives.“

Mit seiner kraftvollen Botschaft und den mitreißenden Melodien beweist Tears For The Innocent einmal mehr die zeitlose Fähigkeit von The Rods, harte Riffs mit echten Emotionen zu verbinden – ein Beweis dafür, dass klassischer Metal auch heute noch tiefgründige Bedeutung und ein starkes Gewissen vermitteln kann.

Das neue Video erscheint im Anschluss an die Veröffentlichung von Wild Dogs Unchained, einem Album, das das Vermächtnis der Band mit neuem Feuer und kompromissloser Energie neu definiert. Mehr Informationen findet ihr hier:

