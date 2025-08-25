The Rods: veröffentlichen neue Single/Video „World On Fire“

Das legendäre US-Hard Rock-/Heavy Metal Power-Trio The Rods kehrt mit voller Kraft zurück und veröffentlicht am 5. September ihr brandneues Album Wild Dogs Unchained über Massacre Records. Das Album wird als limitierte Vinyl-LP, CD Digipak und digital erhältlich sein.

Auf Wild Dogs Unchained setzen The Rods ihren gefeierten musikalischen Angriff fort, indem sie neu interpretierte Klassiker wie Hurricane und Wild Dogs Unchained mit kraftvollen neuen Hymnen wie Eyes Of A Dreamer, Tears For The Innocent und World On Fire kombinieren. Das Ergebnis ist das ambitionierteste und definitive Werk der Band bis heute: härter, schwerer und gefühlvoller als je zuvor.

Die erste Single World On Fire wird von einem eindrucksvollen Lyric-Video begleitet. Inspiriert von der heutigen Welt – Kriege, Hunger, Obdachlosigkeit – ist der Track sowohl ein Ausdruck der Verzweiflung als auch ein Aufruf zum Glauben an eine bessere Zukunft: “What can we do to help make that happen?”.

Das Lyric-Video kann hier angesehen werden:

Der Song kann hier gestreamt oder gekauft werden: https://save-it.cc/massacre/world-on-fire

Auf Wild Dogs Unchained ist das Spiel härter, das Grooven schwerer und der Gesang gefühlvoller als je zuvor. David „Rock“ Feinstein (Gitarre/Gesang), Freddy Villano (Bass) und Carl Canedy (Schlagzeug) haben ein definitives Rods-Album geschaffen, das darauf abzielt, sowohl treue Fans als auch neue Zuhörer zu begeistern.

Wild Dogs Unchained – Trackliste:

1. Eyes Of A Dreamer

2. Rock And Roll Fever

3. Mirror Mirror

4. Tears For The Innocent

5. Wild Dogs Unchained

6. Time To Rock

7. Run Run Run

8. World On Fire

9. Make Me A Believer

10. Hurricane

Einmal mehr von Chris Collier gemischt und gemastert, zeigt Wild Dogs Unchained beträchtliche musikalische Stärke und baut auf dem eisenfesten Klanggerüst auf, das diese drei Musiker in den letzten Jahren entwickelt haben. Nicht zufrieden mit ihrem Erbe oder ihren bisherigen Erfolgen, werden The Rods mit dem Alter tighter, nuancierter und vielleicht sogar noch druckvoller.

The Rods sind:

David „Rock“ Feinstein – Gitarre, Gesang

Freddy Villano – Bass

Carl Canedy – Schlagzeug

The Rods online:

www.facebook.com/OfficialRodsPage

www.therods.com