Intovoid: veröffentlichen „Chaos Unleashed“ – eine kraftvolle Fusion aus klassischem und modernem Metal

Die deutsche Metal-Band IntoVoid meldet sich mit einem Paukenschlag zurück. Ihre brandneue Single Chaos Unleashed ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar – ein Song, der die Brücke zwischen Old-School-Metal und moderner Härte schlägt.

Mit Einflüssen von Größen wie Iron Maiden, Dio und In Flames vereint Chaos Unleashed epische Gitarrenharmonien, treibende Riffs und druckvolle Drums zu einem energetischen Metal-Erlebnis. Der Song wächst mit jeder Sekunde und entfaltet eine unbändige Kraft – ein Muss für alle Fans der härteren Töne. Inhaltlich taucht der Track tief in die Abgründe menschlicher Existenz ein – in das Chaos, das aus Gleichgültigkeit und innerer Leere entsteht. Roh, schonungslos und emotional verarbeitet Intovoid in Chaos Unleashed das, was passiert, wenn Dunkelheit ungehindert Raum gewinnt.

Intovoid ist mehr als nur ein Hobbyprojekt: Die Musiker aus Siegen leben und atmen Metal. Mit dem erklärten Ziel, regelmäßig neue Songs zu veröffentlichen und möglichst oft live auf der Bühne zu stehen, setzen sie alles daran, die Metal-Szene mit Leidenschaft und Hingabe zu bereichern.

Ihr Sound ist eine Hommage an Legenden wie Metallica, Metal Church und Iron Maiden, gewürzt mit modernen Einflüssen von Bands wie Trivium, In Flames und Avenged Sevenfold. Charakteristisch sind eingängige Songs, markante Twin-Gitarren und eine spürbare Liebe zum Heavy Metal.